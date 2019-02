Ettől lesz teljes a hétvégéd: készíts csokiganache-t!

A csokiganache (ejtsd: gánázs) nagyon sok süti alapja és nélkülözhetetlen hozzávalója: torták, cupcake-ek, piték készülnek ganache-zsal. Persze ezt az édes finomságot is a francia cukrászok találták ki, pontosabban egy véletlen folytán alkotta meg egy cukrászsegéd, mikor a meleg tejet ráejtette a csokira. Az így megolvadt csokoládé annyira krémes és selymesen finom lett, hogy azóta kötelező cukrászati elem lett.

A csokihoz adott forró tejet időközben lecserélték tejszínre, hogy a végeredmény még krémesebb legyen. Ha robotgéppel felverjük az elkészült ganache-t, sokkal habosabb állagot kapunk, míg ha csak simán a csokival elkeverjük, és hagyjuk kihűlni, akkor a masszívabb állagnak köszönhetően cupcake vagy torta díszítésére alkalmas, de szuperül megtölthető vele a macaron is.

Watch how to make a rich, dark chocolate ganache. This 5-star ganache recipe is easy to make, too. All you need are three ingredients. The trick is controlling the boil. Now you can see how it's done!