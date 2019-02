5 dolog, amit megtehetsz a jobb szexért

Sokféle okunk lehet rá, hogy kicsit feldobjuk szexuális életünket: például a stressz, hogy jól teljesítünk-e az új partnerünk mellett, vagy éppen az, hogy a hosszabb ideje tartó párkapcsolatunk kezd ellaposodni. Azonban ha betartod az alábbi 5 tanácsot, partnered biztosan nem fog panaszkodni egy veled töltött szenvedélyes éjszakát követően.

5 tipp, hogy jobban menjen a szex

1. Szexeljetek gyakran!

A gyakori szex feszültségoldó. Kevesebb feszültséget, ellazultabb állapotot eredményez, és összehangoltabb leszel pároddal, ami csak jót tehet a szexnek.

2. Relaxáljatok!

Ha ellazultok szex előtt, sokkal jobban egymásra tudtok hangolódni, mint ha agyonstresszeled magad.

3. Sportolj!

A rendszeres sport, beleértve a medence izmainak erősítését, javítja szexuális teljesítményedet.

4. Viccelődjetek!

Míg közösen eljuttok az ágyig, viccelődjetek sokat. A laza, humoros hangulat segít a ráhangolódásban.

5. Légy szabad!

Engedd szabadjára fantáziádat és engedj el minden előítéletet, hogy pozitívan éld meg az együttlétet.