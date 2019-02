A módszer, ami segít, ha pánikolsz a pénz miatt

A pénzzel kapcsolatos stressz könnyen tönkreteheti az egészségedet is. Mivel nem időszakos stresszről van szó, hanem általában állandó nyomás alatt tart a pénz miatti aggódás, ezért muszáj komolyan venni, mielőtt testi tüneteid lesznek tőle. Bari Tessler pénzügyi terapeuta a The Art of Money című könyvében leás a pénzhez fűződő kapcsolatunk mélyére, és egy olyan módszert javasol, ami segíthet a pénzzel kapcsolatos pánik legyőzésében.

Állj meg, és csak figyelj!

Tessler módszere szerint amikor kapcsolatba kerülsz a pénzzel, például fizetsz a boltban, anyagiakról beszélgetsz valakivel, megnézed az egyenleged, vagy csak a pénzre gondolsz, meg kell állnod, és el kell kezdened befelé figyelni.

Ezt a befelé figyelést a szakértő hat lépésben írta le:

Állj meg egy pillanatra, és fordítsd a figyelmedet önmagadra. Vegyél pár lassú, mély lélegzetet. Be is csukhatod hozzá a szemed, bár ez a boltban, fizetés közben furcsán veheti ki magát. Fordulj kíváncsian magad felé, hogy ítélkezés nélkül meglásd, mi történik benned, figyelj a fizikai reakcióidra. Fókuszálj az érzelmeidre, próbáld megnevezni őket, és figyeld meg, a tested mely pontján a legerősebbek. Görcs van a gyomrodban? Összeszorítod a fogaidat a szorongástól? Figyelj a gondolataidra, emlékeidre és a belső hangodra. Kritizálod magad, mert nem figyelsz eléggé a pénzre? Hagyd, hogy elússzanak a fejedből a gondolatok.

Ez a befelé figyelés tarthat 30 másodpercig, vagy akár 30 percig is, attól függően, mennyire akarsz elmélyedni benne. Ez alapján úgy is tűnhet, hogy túl nagy feladatról van szó, hiszen napi szinten rengetegszer kerülsz kapcsolatba valamilyen szinten a pénzzel, de Tessler szerint nem kell ettől megijedni, elég, ha gyakorlod, amikor eszedbe jut. Viszont érdemes a módszert minél gyakrabban bevetni, mert a szakember tapasztalatai szerint egy idő után okosabb pénzügyi döntéseket hozhatsz a hatására. De mi is ennek az oka?

Így segít a pénzügyi stresszen a módszer

Tetten éri a szégyent

Ahogy Tessler leírja, rengetegen nőnek úgy fel, hogy a pénzt egyfajta szégyenérzet lengi körbe az életükben. Nem kell ehhez szegénynek lenni, akkor is megjelenhet a szégyen, ha jómódú családból származol. Ha pedig ez a szégyen a pénz kapcsán úgy van jelen a mindennapjaidban, hogy nem veszed észre, befolyásolhatja a pénzügyi döntéseidet, meggondolatlanná tehet, amitől még inkább szégyelled majd magad. Ha viszont tetten éred ezt az érzést, és tudatosítod magadban, hogy nincs alapja a szégyennek, akkor átformálódhat a hozzáállásod a pénzhez, és jobb döntéseket hozhatsz.

Felismered az elkerülő magatartást

Kapsz egy számlát, de mielőtt kinyitnád, befelé figyelsz egy kicsit, és észreveszed, milyen szorongás van benned. Elkapod az olyan gondolatokat, mint hogy „bárcsak kidobhatnám a szemétbe” vagy hogy „legjobb lenne tudomást sem venni róla”. Ezzel jobban megérted saját magad, hogy miért halogatod olyan sokszor a számlák kifizetését, és miért kerülöd még a pénz gondolatát is. Nem kell semmit csinálni ezzel az érzéssel, már az is sokkal kezelhetőbbé teszi az elkerülő magatartást, ha felismered és megérted.

Megérted önmagad

Sorban állsz a pénztárnál az új vízforralóddal, gyorsan elvégzed a befelé figyelést, és olyan érzéseket fedezel fel, mint az izgatottság és a büszkeség. De ha kicsit mélyebbre nézel, akkor észreveheted, hogy többről van itt szó. Lehet, hogy azért vagy büszke, mert megspóroltál pár ezer forintot, vagy mert egy régi vágyadat teljesíted éppen. Az érzéseid a pénzköltéssel kapcsolatban sokat elmondanak rólad, és mélyebb önismeretre tehetsz szert, ha elgondolkodsz rajtuk.

Persze ettől a módszertől még nem törlődnek el a hitelek, és nem lesz háromszor annyi a fizetésed. De kaphatsz tőle egy egészen új nézőpontot, csökkenti a pénzzal kapcsolatos stresszt, és okosabb döntésekre motivál, hogy jobban a kezedbe tudd venni a saját pénzügyeidet.