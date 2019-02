Már nálunk is van olyan étterem, ahol ingyen menüt adnak, ha nem mobilozik a család

Jövő héten kezdődik a #kikapcs – mobilmentes hét, amellyel arra hívják fel a figyelmet, hogy a telefonok nyomogatása helyett inkább élvezzük az életet, és figyeljünk oda egymásra. A kezdeményezéshez elsőként csatlakozott a VakVarjú étteremcsalád.

A február 4. és 10. között zajló akció során azok a vendégek, akik az asztal közepén található dobozba teszik a kikapcsolt mobiltelefonjaikat, a a 14 év alatti gyermekeik részére ajándékba kapják a gyerekmenüt. A részvétel alapfeltétele az előzetes asztalfoglalás, mely során a #kikapcs – mobilmentes hétre kell hivatkozni.

Egy angol étteremlánc felmérése alapján minden ötödik szülő inkább a telefonját nyomogatja ahelyett, hogy beszélgetne ebéd közben. De mi magyarok sem vagyunk jobbak, sőt! Egy hazai kutatás szerint a megkérdezettek 75 százaléka evés közben is a telefonját nyomkodja, legyen szó akár ebédről, akár vacsoráról, még akkor is, ha társaságban van.

Ezt a tényt erősítette meg Semsei Rudolf, a VakVarjú étteremcsalád tulajdonosa: „Nagyon sok család jár hozzánk ebédelni, vacsorázni, és ahogy az éttermeinket járom, gyakran szembesülök azzal, hogy a szülők az egymással és a gyerekekkel való beszélgetés, törődés helyett a mobiljukba mélyednek. Jómagam négygyermekes apaként pontosan tudom, milyen fontos része a minőségi családi életnek a közös étkezés, ami nap mint nap lehetőséget ad, hogy kapcsolódjunk a szeretteinkhez. Azt vallom, ilyenkor vétek mobilozni, így hát nálunk otthon, az asztalnál nincs telefon. Ezért nem volt kérdés, hogy azonnal csatlakozzunk a mozgalomhoz, és örülnénk neki, ha országszerte sok étterem követné a példánkat.”

Villányi Gergő pszichológus, a mozgalom állandó szakértője szerint a családi ebéd vagy a vacsora jellemzően egy közösségi élmény és esemény. Ilyenkor szó szerint össze vagyunk „zárva” egy asztal köré, így akár akarjuk, akár nem mindenképp együtt vagyunk. Ha pedig amúgy is így van, akkor figyeljünk és reflektáljunk egymásra, a mobilunk ne legyen menekülőút!

„A nyílt párbeszédet segíti, hogy a közös étkezéseknek jóval kötetlenebb a hangulata, olyan témáról is bátrabban tudunk szót ejteni, amiről egyébként nem. A kisgyerekesek rémálma az asztalt rugdosó, türelmetlen gyerek. Ha nem tudjuk lekötni a kicsik figyelmét, akkor se nyomjunk a kezükbe egy mobilt vagy táblagépet! Vigyünk magunkkal pár színes ceruzát – családbarát éttermekben ez alapból rendelkezésre áll – vagy a kicsi kedvenc mesekönyvét. Kezdetektől arra tanítsuk a gyermekeinket, hogy az étkezés egy örömteli és pozitív élmény, amihez nem kell további ingerközvetítő eszköz” – javasolta a pszichológus.

Völgyesi Gabi énekesnő a #kikapcs – mobil OFF, élmény ON mozgalom lelkes támogatója szerint egészen szükségtelen, ráadásul ártalmas, hogy a mobil eszközök a családi étkezésekkor az asztal körül legyenek. „A mi családunkban amúgy sem dívik a kütyüzés, a közös étkezésnél pedig pláne nem, hiszen az a zavartalan együttlét ideje, amikor megbeszélhetjük, kivel mi történt, kit mi foglalkoztat. A közös családi reggeli, ebéd és vacsora az a nyugvópont, amire az egészséges érzelmi működésünk érdekében igenis szükség van, és legyünk ott szívünkben-lelkünkben jelen, teljesen mobilmentesen. Nagyon jó dolognak tartjuk ezt a kezdeményezést és bízunk benne, hogy sok követője akad!”

A #kikapcs- Mobil OFF, Élmény ON mozgalom egy éve azon dolgozik, hogy széles körben tudatosítsa a családokban, nemcsak a gyerekeknek, hanem nekünk, felnőtteknek is oda kell figyelnünk arra, hogy ne szippantson be minket teljesen az online jelenlét. A mozgalom egyik életre hívója, Szántó Mónika szerint fontos, hogy legyünk okos használói az okos eszközeinknek, és tudatosan szabályozzuk azt, hogy például étkezés közben ne a telefonunkat nyomogassuk, hanem egymás társaságában élvezzük az ételünket, ezáltal az életünket is.

A mozgalomnak már most sok támogatója van: olyan családbarát kulturális, szabadidőközpontok és városok, könyvkiadók, amelyek hajlandóak közösen felemelni a hangjukat azért, hogy a virtuális világban átélt örömök mellett a való élet élményei is nagyon fontosak. Lényeges, hogy erre a hétköznapokon és az ünnepnapokon egyaránt hangsúlyt fektessünk.