„Igen, hat gyerekem van, de miért kéne emiatt kuplerájban élnünk?”

„Nem akarok senkit sem félrevezetni: nálunk is bőven vannak olyan napok, mikor bolognai spagetti szárad a falon és az otthonunk minden szeglete azt üvölti, hogy nyolcan élünk benne. Ennek ellenére a ház az esetek többségében tiszta és rendes. Leginkább azért, mert engem ez boldoggá tesz” – kezdi a Cafemom online oldalán közzétett vallomását Krechelle Carter, majd hozzáteszi, ahhoz, hogy a rendrakást ne kelljen minden áldott nap nulláról elkezdenie, a család minden tagjának be kell tartania néhány nagyon egyszerű szabályt.

Első és legfontosabb: a gyerekek is segítenek

Krechelle azt mondja, bár sokszor nagyon szeretné, mégsem tilt semmit a gyerekeinek: „Saraznak, építő kockáznak, festenek; szóval van egy rakás olyan elfoglaltságuk, ami rengeteg mocskot csinál. Ami egészen addig nem zavar, míg a gyerekek elpakolnak maguk után. Pontosan tudják, hogy működik és mire való a szemetes, ahogy azt is, hol van a szennyes kosár. Miért ne használhatnák ezeket maguktól.”

Tudják, hogy működik a szemetes, tudják, hol van a szennyes kosár. Miért ne pakolhatnák be oda a saját cuccaikat

Kettes számú szabály: nálunk nincsenek felesleges dolgok

De most komolyan. Nekem csak olyan konyhai edényeim vannak, amiket rendszeresen használok. Alig-alig van bútorunk, és takaróból is épp csak annyi van, ahányan vagyunk. Mert lássuk be: senkinek nincs szüksége hat különböző takaróra. Se olyan műanyag edényekre, amiket az életében nem használ. Ha engem kérdeztek, én azt az elromlott játékot is kegyetlenül kivágom a szemétbe, ami két éve porosodik a hűtő tetején azzal a felkiáltással, hogy »majd ma megszerelem.«

Harmadik szabály: rendszerezzük a dolgokat

Mindig és mindenkor. Ha valami helyett újat veszünk, akkor a régit kidobjuk. A ruháinkat hajtogatom és mindig igyekszem rendszerezni. És, ami még ennél is fontosabb, nálunk mindennek megvan a saját helye.

Negyedik szabály: szervezd meg a reggeleteket

Bevallom őszintén, még soha nem indultunk reggel úgy az iskolába, hogy szaladt a lakás. Vagyis, majdnem soha. Mielőtt kilépünk az ajtón, ellenőrzöm, hogy a gyerekeim összepakolták-e a szobájukat. Ha játék közben kupit csináltak az előszobában, azt is összepakolják. Én közben elmosogatok, és az esetek többségében 7:20-ra be is szoktam fejezni.

Az igazsághoz persze hozzátartozik az is, hogy szinte állandóan késve indulunk. De legalább a ház rendben van.

Ötös szabály: hetente egy alapos takarítás

Minden héten van egy nap (általában szombat), amiből néhány óra az alapos takarításé. Ilyenkor fogom magam, berakok valami zenét, és felmosom a folyosókat, a fürdőt, a vécét. Kitakarítom a mosogatót, a mikrohullámút, letörlöm az asztalokat, a polcokat és a tévét. Kész.

Te se bonyolítsd túl.

Hatos szabály: gyertyák

Egy kellemes, üde illat az egész otthonodat képes felfrissíteni. Én erre a célra gyertyákat szoktam használni, illetve sokat szellőztetek.

A bejegyzés végén Kretchelle leírta azt is, tisztában van azzal, hogy a tiszta, rendezett otthon még nem garancia az emlékezetes gyerekkorra. „Az viszont, hogy a kezedben tartod a dolgokat, és nem szorongsz minden nap azon, hogy kupleráj vesz benneteket körül, időt és lehetőséget ad arra, hogy minél több időt tölts azokkal a dolgokkal, amik igazán fontosak. Például a gyerekeiddel, ahogy azt én is teszem.”