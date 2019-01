Kitiltottak a kávézóból egy vendéget, aki egy mellszívót használó nőre panaszkodott

Kitiltottak egy vendéget egy kávézóból az angliai Canterbury városában, miután az illető panaszt tett a személyzet egyik tagjára, aki mellszívót használt a vendégek előtt.

A kisgyerekes anyuka nemrég tért vissza a szülési szabadságáról, és a vezetőség szerint diszkréten használta a mellszívót az egyik sarokba félrevonulva, a vendég mégis arra panaszkodott, hogy a látvány „tönkretette az ebédjét”. Felháborodottan elviharzott, majd másnap visszatért, hogy hivatalosan is panaszt tegyen.

Igen ám, de a kávézó tulajdonosa, egy bizonyos Liz Childs azonnal védelmébe vette az alkalmazottját, és megkérte a vendéget, hogy többet ne is térjen vissza.

Childs egy Facebook-bejegyzést is közzétett, amelyben leírta, hogy minden anyának bárhol joga van a szoptatáshoz, illetve minden ezzel járó feladathoz. Állítása szerint alkalmazottja nagyon diszkrét volt, még el is takarta magát, így senki sem láthatott semmit a dologból. Azt is hozzátette, nem tűrik, hogy bárkit inzultus érjen anyai kötelességei miatt.

A hozzászólók közül többen is köszönetet mondtak, amiért Childs nyíltan fellépett a diszkrimináció ellen. Néhányan ugyanakkor túlzásnak találták, hogy a panaszkodó vendéget kitiltották a kávézóból. Sokan voltak azok is, akik egyetértettek a panaszossal – szerintük az anyukának félre kellett volna vonulnia oda, ahol a vendégek nem láthatják.

(Yahoo)

Címképünk illusztráció (iStock)