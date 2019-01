84 milliárdot nyert a lottón, boldogan, kacagva mondott fel a sofőr

New Yorkban dolgozott kamionsofőrként az a férfi, Dave Johnson, aki év elején megnyerte a Powerball lottó főnyereményét. A jamaicai születésű férfi még kicsit beteg volt, mikor megvette a szelvényt, ezért nem is nézte meg a sorsolást. Pár nappal később egy kollégája szólt neki, hogy azon a benzinkúton vették a győztes szelvényt, ahova Johnson is járni szokott.

Mikor ellenőrizte a nyertes számokat, el sem akarta hinni, hogy azok a sajátjai. Ráadásul ő volt az egyetlen nyertes, ami azt jelenti, hogy nem is kellett osztozkodnia a 298 millió dolláros, vagyis mintegy 84 milliárd forintos nyereményen. Az állam azért jócskán levesz ebből az összegből, így Johnson végül csak 114 millió dollárt tarthat meg, de alighanem kibírja.

A férfi az NBC-nek elmondta, hogy kacagva ugrált, mikor megtudta, hogy ő nyert, majd a zenét hangosan üvöltetve hazahajtott, ahol bejelentette a családjának: azonnal otthagyja az állását. A pénzből elsőként egy vörös Porschét fog vásárolni.