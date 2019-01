Meglepő reakciókat kapott, miután a puffadt hasáról posztolt a Twitteren

Puffadás. A jelenség, amiről egészen sokáig képes voltam azt gondolni, hogy a, mondvacsinált dolog, amiért – ha valami – csakis és kizárólag a túlevés felel, és b, sosem fog érinteni. Aztán betöltöttem a harmincat. Mondanom se kell, konkrétan sokként ért, hogy ahhoz, hogy az idő nagy részében viszonylag lapos hasam, egy csapásra egy hat hónapos terhes kismamáéval vetekedjen, még csak nem is kell túlennem magam. Már néhány falat paprika, egy kóbor péksütemény is bőven elég hozzá.

Azóta sajnos egyre többször fordul velem elő, ami korábban elképzelhetetlen volt: hogy hastájékon nem mindig férek el a kedvenc farmeremben. És bár odáig még nem fajult a dolog, hogy – persze, a legnagyobb titokban – ki is kelljen gombolnom azt a bizonyos legfelső gombot, bevallom, számtalanszor gondoltam rá.

Egészen mostanáig azt gondoltam, csak én vagyok ilyen szerencsétlen az emésztésemmel, hogy már viszonylag korán meg kell küzdenem ezzel a problémával, aztán szembetaláltam magam Fatimah Waheeb Twitter-posztjával. A fiatal londoni nő nem kevesebbet vállalt, mint azt, hogy posztjában őszintén megmutatja, mit művelnek a testével bizonyos ételek, emellett arra buzdította sorstársait, hogy osszák meg vele, ha van hasonló tapasztalatuk.

i can’t be the only one that gets extremely bloated and starts imagining myself being pregnant?? pic.twitter.com/UzBIdYn8vs — girl (@itsjustfatimah) 2019. január 19.

A reakciók száma pedig még Fatimah-t is meglepte. „A poszt az után született, hogy a tükörbe nézve konstatáltam, mennyire felpuffadtam az ebédre evett wasabitól. Őszinte leszek, egyáltalán nem lepett meg a dolog, korábban is számtalanszor előfordult már, most az volt más, hogy egyáltalán nem akartam rejtegetni a hasamat. Sőt! Ha már egyszer úgy néztem ki, mint egy kismama, egy fotó erejéig úgy is csináltam, mintha az lennék” – nyilatkozta a Buzzfeed Newsnak Fatimah, majd hozzátette, még őt is meglepte, hogy a netezők milyen jól fogadták a posztját.

A fiatal nő felhívására ugyanis több tucatnyian osztották meg fotójukat a saját hasukról, ami Fatimah szerint nagy segítség ahhoz, hogy a puffadás ne holmi szégyellnivaló dolog legyen. Hanem valami normális és természetes, ami bárkivel megeshet.