Ezt árulja el rólad az arab horoszkóp

Az arab horoszkóp szerint az ember élete folytonos harc, küzdelem, ezért ez a hitvilág nem állatövi jegyek alapján tárja fel a személyiségedet, hanem születési dátumunkat különféle fegyverek formájában tárja elénk. Abban viszont hasonló, hogy ez a horoszkóp is ugyanazt a tizenkét típust tartja számon.

Lássuk, te melyik fegyver vagy, és ez mit árul el rólad!

Parittya (január 21. – február 18.)

Az az ember vagy, akinek adnak a szavára. A hozzád közel állók szeretnek, a távolabbi kapcsolataid pedig mély tisztelettel viseltetnek irántad. Az emberek élvezik a társaságodat, te is szereted magad körülvenni társasággal. Számos jó tulajdonságod van, mint a korrektség, a becsületesség és az önzetlenség. Döntéseid észszerűek, egyenesek. Nyugodt ember vagy, akit nem lehet könnyen kihozni a béketűréséből, de ha ez mégis sikerül, nagyon mély szomorúságot érzel. Tökéletes beosztott vagy, aki remek példát mutat a kollégáinak, de ha vezetővé válsz, akkor is megmaradsz segítőkésznek és rendesnek, akire bármikor lehet számítani. Tudod motiválni a környezeted, ami a mai, ingerszegény világban megbecsülendő.

Fejsze (február 19. – március 20.)

Fejszéd van, ami egy használati tárgy, nem fegyver. Ennek megfelelően te egy igazán jámbor ember vagy, aki elutasít mindent, ami erőszakos vagy agresszív. Képes vagy órákig egy olyan hír hatása alatt lenni, ami arról szólt, hogy egy ártatlan kisgyereket vagy állatot ért valami szörnyűség. Közösségi adatlapodon nem is mersz ilyen cikkekre kattintani, inkább használod az elrejtés gombot. Az életedet a szeretet irányítja, önzetlenül tudsz szeretni, jó barát, jó házastárs, odaadó szülő vagy. Néha ajánlatos azonban kicsit jobban két lábon állni a Földön, mert a világ sajnos nem olyan szép, mint ahogyan hiszed. Bár te széppé teszed.

Tőr (március 21. – április 20.)

Igazi harcos típus vagy. Mész előre a céljaidért, megállíthatatlan vagy, de nem is tűröd, ha bárki meg akar állítani. A külvilág ezért olykor akaratosnak lát. Vág az eszed, mint a borotva, kitűnően taktikázol. Munkádban olyan vagy, mint egy gyorsvonat. Nincs sok barátod, de ha bizalmat szavazol valakinek, barátságod örök életre szól. Picit hirtelen haragú vagy, és ami a szíveden, az a szádon, de akik kedvelnek, ezzel a tulajdonságoddal együtt teszik. Elképesztően realista vagy, pontosan tudod megfogalmazni a céljaidat, és meg is valósítod őket. Néha nem árt azonban megfogadni mások tanácsait, nem azért kapsz kritikákat, mert ők az ellenségeid, hanem mert jó látni mások nézőpontját is.

Buzogány (április 21. – május 21.)

Nagyon kedvelnek téged kedves, de nagylelkű természetedért. Érzékeny ember vagy, aki lojális és őszinte saját maga és mások irányában. Nem félsz a felelősségtől, nem félsz a hosszú és nagyszabású feladatoktól. Szeretsz kockázatot vállalni, a harciasságod és a soha fel nem adó önbizalmad visz előre, bármilyen célt is tűztél ki magad elé. Hatalmas erő és életerő lakozik benned, elképzeléseidről semmi áron nem mondanál le, ezért környezeted kemény, határozott embernek tart, akivel nem érdemes ujjat húzni, viszont a véleményére adni kell.

Csillag (május 22. – június 21.)

Ambiciózus vagy, szenvedélyes, gyűlölöd a középszerűséget. Az életedben te vagy a középpont, és szereted, ha ezt mások is így látják. Sok ember mondja a barátodnak magát, neked viszont életed egyik kihívása rájönni, melyik ember van melletted azért, mert tényleg önzetlenül kedvel téged, és ki az, aki lehúz. Kissé kettős személyiség vagy: képes vagy a pillanat törtrésze alatt a harsány jókedvedet melankolikus búbánatba fordítani, és ugyanez igaz fordítva is. Szereted az életet, a nyüzsgést, a társaságot, és képtelen vagy nyugton megülni a fenekeden. Neked van igazad: carpe diem!

Hosszú kés (június 22. – július 22.)

Erős, toleráns, őszinte és jószívű vagy. Képes vagy a hátadon cipelni a családi ügyeket, de a munkahelyeden vagy a tanulmányaidban is te vagy az, akire bárki, bármikor számíthat. Fáradhatatlan ember vagy, akit ízig-vérig az önzetlensége vezérel. Számodra a család a legfontosabb, tiszteled a gyökereidet, gondoskodsz szüleidről, a tágabb családodat is szereted összehozni, kutatod a családfádat. Munkádat alázattal végzed, sokat tanulsz, képzed magad, éppen ezért kimagasló eredményeket is elérhetsz.

Kard (július 23. – augusztus 23.)

Olyan vagy, mint egy arisztokrata: egyenes gerincű, magabiztos, aki imádja a szépet, a nemest, a csillogót. El is éred mindazt, amit a fejedbe veszel, hiszen imádod körbevenni magadat szép és akár kihívó dolgokkal. Az otthonod olyan, amelyet szívesen mutatsz másoknak, minden bútornak vagy csecsebecsének helye és története van, öltözéked elegáns, nőknél szinte királynői. Szereted, ha elismernek, szeretsz a figyelem középpontjában állni.

Kés (augusztus 24. – szeptember 23.)

Az élet arról szól, hogy reggel felkelsz, megváltod a világot, aztán este meg lefekszel, és újra erőt gyűjtesz. Ennyire egyszerű. Tapasztalt, nagy tudású, roppant szívós ember vagy, aki simán zsebre vág másokat. Nem szeretsz vitás helyzetekbe bonyolódni, de ha mégis, te jössz ki belőle győztesen. Ha valami fontos neked, harcolsz érte, ha viszont már elmúlt az érdeklődésed, a dolgot bezárod lelked egy fiókjába, és onnantól egy picikét sem érdekel a dolog. Picit a külvilág számára élsz, neked nagyon fontos, hogy mások elismerjenek.

Lánc (szeptember 24. – október 23.)

Kiváló emberismereted van, nem igazán tudnak meglepni mások. Kerülöd a felesleges vitákat, nehéz helyzeteket. Szereted a nyugalmat, szemlélni a külvilágot, és abból nyerni magadnak, hogy ennyire éberen figyeled az életed szereplőinek és történéseinek minden rezdülését. Barátaid szeretnek hozzád fordulni, mert jó hallgatóság vagy, és az a tanács, amit te adsz másoknak, mindig ad egy új nézőpontot. Saját igazadat mindig korrektül mások tudtára adod, ezért tisztelnek sokan.

Arab tőr (október 24. – november 22.)

Ki sem lehet téged bogozni, olyan rejtélyes ember vagy. Pedig nagyon sokan szeretnének jóban lenni veled, úgyhogy tedd meg, hogy néha-néha levetkőzöd a sündisznó jelmezt. Neked fontos az, hogy néha elvonulj a világ elől, szeretsz egyedül lenni, mert pontosan tudod, mi a különbség egyedüllét és magány között. A magányt már gyűlölöd. Nincs sok barátod, de az a két-három ember, aki az életed elmúlt időszakaiban melletted állt, életed végéig meghatározó helyet foglal majd el az életedben és a szívedben.

Íj (november 23. – december 21.)

Éles eszű, intelligens, kitartó és rafinált ember vagy, aki nagykanállal eszi és élvezi az életet. Nem tántorodsz el a hosszú távú céloktól, munkádat alaposan végzed, életedet lépésről lépésre, megfontoltad építed. A jövőbe tekintesz és ott szép dolgokat látsz, amiket igen, saját magadnak köszönhetsz. Utadat néha nehézségek tarkítják, amik viszont még inkább megedzenek. Büszkén viseled a vesztes csatákat is, tanulsz belőlük. Társasági ember vagy, szinte mindenki szeret téged, és keresi a társaságodat. Humoros, jó beszélőkéjű ember vagy.

Lándzsa (december 22. – január 20.)

A lándzsa horoszkópú ember mindig őszinte, olyan egyenes a gerince, mintha kőből faragták volna. Tekintélyt nyújtó, korrekt, néha kemény embernek tartanak. Kerülöd a felesleges vitákat, érveiddel úgyis zsebre vágsz mindenkit. Neked fontos, hogy átbeszéld a sérelmeket. Kitartó vagy, szeretsz tanulni, az élet megannyi szépségét és tudását szivacsként szívod be magadba. Nagyon jó szülő vagy, aki bár szigorú, de gyermekeid számára te jelented azt az erőt, akihez bármikor lehet fordulni. Munkádban megbízható vagy, bár ha valami nem érdekel, tudsz lusta is lenni.

(bouvet.cafeblog.hu)