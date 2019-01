Ülősport? 4 gyakorlat, amit munka közben is simán meg tudsz csinálni

Minden időt kihasználnál a sportolásra? Munkahelyeden is edzenéd magad? Miért is ne? Mutatjuk a tornagyakorlatokat, amelyeket az irodai íróasztal mellett, kényelmesen ülve is elvégezhetsz. A végeredmény pedig: feszesebb lábak, kemény popsi és tónusosabb karok. Ha te is a sokak közé tartozol, akik napi 8-10 órában ülőmunkát végeznek, akkor mindenképpen neked találták ki ezeket a gyakorlatokat.

1. Hasizomgyakorlat az íróasztal mellett

Ha eddig azt hitted, hogy a hasizmozáshoz szükség van hanyatt fekvésre és polifoamra, akkor tévedésben vagy. Még csak le sem kell feküdnöd a padlóra, elég ha az asztal mellett ülve emlegeted a lábadat. Íme a gyakorlatok:

Páros lábemelés nyújtott lábbal (kezeddel kapaszkodhatsz a szék szélében)

Hajlított lábemelés, váltott lábakkal (ne dőlj a széktámlának!)

2. Feszes popsi

Szinte észrevétlenül erősítheted fenekedet és hozhatod bomba formába farizmodat az irodában is. A széken ülve feszítsd meg majd engedd el fenékizmaidat. Ismételd jó párszor. Csinálhatod felváltva is: egyszer a jobb oldali, egyszer a baloldali farizmodat feszítsd meg.

3. Lábizom ebédszünetben

Még mindig nem kell elhagynod az íróasztalt és még csak fel sem kell állnod.

Dőlj hátra a szék támlájának, kapaszkodj meg a szék szélében és már emelheted is a bal lábadat, majd körözz vele jobbra és balra is. Ismételd meg ezt a másik lábaddal is.

Mindkét lábadat egyszerre előrenyújtva keresztezd őket a levegőben ezt is ismételd meg 20 alkalommal.

4. Izmos karok

A nők legnagyobb rémálmát, az integetés közben lötyögő karizmokat tudod elkerülni ezekkel a feladatokkal. Fel ne állj a székről!

Támaszkodj az asztal lapjára vállszélességben és egyenes háttal csinálj „fekvőtámaszokat”

Ugyanezt a gyakorlatot végezd el szélesebb kartámasszal.

Ha végeztél ne feledkezz meg a nyújtásról, hiszen ez az ülő gyakorlatoknál is nagyon fontos.

