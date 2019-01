Válassz egy követ, és tudd meg, mit árul el rólad!

Nézd meg az alábbi drágaköveket, és válassz ki azt, amelyikre először esett a pillantásod, amelyik a leginkább vonzotta a tekinteted! Az ösztöneidre hagyatkozz! Ha megvan, görgess tovább, és nézd meg, mit mond el rólad a választásod! Személyiségtesztünkből minden kiderül.

1. Holdkő vagy opál

A holdkő az új kezdet, illetve a nőiesség vagy férfiasság megélésének köve. Ha ezt választottad, vágysz a mély szerelemre, és nehezen viseled az érzelmi bizonytalanságot. Ha párkapcsolatban vagy, nagyon nagy igényed van a szabadságra, hogy megtaláld magadban azt a csendes helyet, ahová vissza tudsz húzódni a nehézségek elől, ahol megtalálhatod a belső hangodat. Lehet, hogy most úgy érzed, nem mennek megfelelően a dolgaid, de ez csak átmeneti. A választásod azt jelenti, mély tudatalatti bölcsességgel folyton a sorsod jobbá tételén dolgozol, ösztönösen megoldod a problémáidat.

2. Malachit

Ha ezt választottad, éppen most vagy a közeljövőben jelentős változásokon mész majd keresztül az életedben, legyen szó akár a párkapcsolatról, az életmódodról, költözésről vagy munkahelyről. Az is lehetséges, hogy egy spirituális evolúciót élsz most meg, és képes leszel leküzdeni néhány olyan problémát, ami nagyon mélyen gyökerezik, aminek a megoldásáról lemondtál már. Bölcsebbé, érzékenyebbé válsz, elfogadod az árnyoldalaidat, mert felismered, hogy mekkora erővel bírnak a fejlődésed szempontjából.

3. Napkő

Ez a választás azt jelenti, hogy több örömre, jókedvre, megerősítésre van szükséged. Hallgass a megérzéseidre: legyen szó akár a függőségek lebontásáról, az energiavámpírok eltávolításáról, képes vagy rá, hogy szeretetteljes módon vess véget a problémáidnak. Tudj nemet is mondani, bármilyen nehéz! Ne érezd magad elhagyatottnak és kirekesztettnek, mert tele vagy erővel!

4. Obszidián

Erős ösztönzést érzel a változtatásra, az új gondolatokra, az új érzésekre, az új életre. Készen állsz arra, hogy minden negativitást eltüntess az életedből, és utat adj a boldogságnak. Rájöttél, hogy mások sokkal kevésbé szerencsések, mint te, és nem csak neked vannak problémáid. Emlékezz rá, hogy a féltékenység, a keserűség és a harag a legpusztítóbb érzelmek, a negatív gondolatok mérgek! A közeljövőben megtalálod azt az erőt, ami megnyitja a szíved a világ felé.

5. Howlit

Hamarosan üzenetet kaphatsz egy magasabb rendű helyről. Figyelj fokozottan az álmokra, megérzésekre, az ismétlődő számokra, szavakra. Ha így teszel, ösztönösen jó irányba tartasz majd. Ezt a követ csak olyan emberek választják, akik szoros összeköttetésben állnak a spirituális dimenziókkal.

6. Jáspis

Lehet, hogy régóta depressziós, frusztrált, túlzottan ideges vagy, esetleg túl cinikussá váltál. Meg kell tanulnod élvezni az életet. Még a legnehezebb helyzeteket is könnyen túl lehet élni egy kis humorral. A humorérzék családokat, barátokat egyesít.

(illuzio.cafeblog.hu)