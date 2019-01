Megvan az étrend, amivel elkerülheted a legveszélyesebb betegségeket

Kutatók szerint az egészségtelen táplálkozás jelenleg több halálozásáért és krónikus betegségért felelős világszerte, mint az alkohol- és kábítószerfogyasztás, a dohányzás és a védekezés nélküli szex együttvéve.

A 16 ország 37 szakértője kidolgozott egy ajánlást, ami segít elkerülni a rákot, az elhízást és a diabéteszt. A „Föld egészsége” (Plenatery Health) elnevezésű étrend olyan globális problémákra is megoldás, mint globális felmelegedés vagy az élelmiszerhulladékot csökkentése.

New @EATforum- @TheLancet Commission report out! Adopting a #planetaryhealth diet could prevent 11 million premature adult deaths per year and drive the transition toward a sustainable global food system by 2050 https://t.co/Spxj6bDGg4 pic.twitter.com/GSzBqL8hlT