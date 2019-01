Így lehet hatékonyan leszokni a cukorról

A finomított fehér cukorról már csak az nem tudja, hogy egészségtelen, aki nem akar tudni róla. Összekötötték már több betegséggel is, többek között az elhízással, a cukorbetegséggel és bizonyos szívbetegségekkel. A cukor ráadásul növeli a depresszió kockázatát és az energiaszint is hullámvasutazik tőle. Úgyhogy a fogyásnál jóval több okod van leszokni a cukorról.

Persze könnyű mondani, hogy szokj le a cukorról, megvalósítani annál nehezebb. Nekem például másfél éve küzdelem, hogy ne egyek cukrosat, de vannak ügyesebbek, akiknek egyik napról a másikra sikerül letenni. A statisztikák szerint átlagosan 22-30 teáskanálnyi cukrot eszünk napi szinten, míg a javasolt mennyiség csupán 6 teáskanálnyi lenne naponta. Épp úgy kell állítólag leszokni róla, mint a cigiről, mert a cukor is épp olyan függőséget okoz, mint a nikotin – meg a kokain –, ezért várhatóan elvonási tüneteid is lesznek, ha egyik napról a másikra nem eszel cukrot.

A cukormegvonás tünetei

Fizikai és mentális tünetekre is számíthatsz, bár nyilván mindenki egyéni módon reagál a drasztikus változásra, de azért vannak általános tünetek. De a jó hír, hogy csak pár napig vagy maximum két hétig kell elviselni ezeket a tüneteket. Hullámzó az erősségük, a kialvatlanság és stressz hatására rosszabbodhatnak, ezért érdemes ebben a detox időszakban fokozottan figyelni magadra.

Mentális tünetek:

depresszió,

szorongás,

alvási szokások megváltozása,

koncentrációs nehézségek,

szénhidrátéhség.

Fizikai tünetek:

fejfájás,

szédülés,

hányinger,

zsibbadás,

kimerültség.

Elég rosszul hangzik, hogy ilyen sok elvonási tünettel kell megbirkózni, de megéri még így is leszokni a cukorról. És a Cleveland Clinic szerint csupán 10 napig tart, azt meg féllábon, guggolva is kibírjuk (legalábbis ezzel biztatjuk magunkat).

Mit tehetsz az elvonási tünetek ellen?

Ne csak csökkentsd a cukor mennyiségét!

Úgy tűnhet, hogy könnyebb, ha csak fokozatosan jössz le a cukorról, de a szakértők szerint az a hatásosabb, ha egyik napról a másikra egyszerűen nem eszel semmit, amiben fehér cukor van. Ha csak csökkented a mennyiséget, azzal elhúzódhatnak a kellemetlen elvonási tünetek. Ha viszont hirtelen abbahagyod, akkor a tested hamarabb hozzászokik a cukormentes működéshez.

Egyél több fehérjét!

A cukormegvonás miatt leesett energiaszintet úgy tudod a legjobban stabilizálni, ha több fehérjét illesztesz be az étrendedbe. Egyél halat, magvakat, zöldséget minden mennyiségben.

Figyelj a magas rosttartalmú ételekre!

A rostos ételek segítenek legyőzni a szénhidrátéhséget, és elkerülhető velük a fejfájás és hányinger a detox alatt. A zöldségek és hüvelyesek a barátaid ebben az időszakban.

Igyál több vizet!

Főleg, ha megfogadod az előző tanácsot, és sok rostot eszel, elengedhetetlen mellé a sok cukormentes folyadék is. A legjobb természetesen, ha vizet iszol. Ráadásul gyakori, hogy az éhséget összetévesztjük a szomjúsággal, így a kilóidra is jó hatással lesz, ha eleget iszol.

Kezeld a stresszt!

A stressz miatt simán rád törhet az érzés, hogy most azonnal meg kell enned egy nagy tábla csokit, úgyhogy érdemes stresszűző technikákat tanulmányozni és bevetni a nehéz pillanatokban.

Mozogj!

A mozgás persze nemcsak a cukormegvonás miatt fontos, hanem úgy általában is, de ebben az időszakban különösen jó, ha használod. Csökkenti a stresszt, növeli az energiaszintet és hatékony a szénhidrátéhséggel szemben is. Már 15 perc séta is olyan hatással van, hogy kevésbé fogod kívánni az édeset.

Aludj eleget!

Mert ha nem alszol eleget, akkor édességet akarsz enni, ilyen egyszerű. Meg még a kedved is rosszabb lesz, csökken az energiád, és az egész cukorról való leszokást bevágod egyszer csak a sarokba, hogy aztán egy doboz nápolyival vigasztald magad. Aludni kell legalább 6-7 órát naponta, nincs mese.

Fogadd el, ha hibázol!

A cukormegvonás nem sétagalopp, ha olykor elbuksz és mégis eszel édességet, akkor sem kell önostorozásba kezdened. Helyette inkább írd le, miért akarsz leszokni a cukorról, mi a célod, és próbáld ezzel motiválni magad. Ha hibázol, nem történt semmi, menj tovább, holnap sikerülni fog.