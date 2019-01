Százezrek fogják megkérni a párjuk kezét Valentin-napon

Nyakunkon a Valentin-nap! Azt eddig is tudtuk, hogy a lánykérések időpontjának kiválasztásakor február 14. az év legnépszerűbb napja, egy új kutatásnak köszönhetően azonban most az is kiderült, mit jelent ez számokban.

A Steven Stone nevű, eljegyzési gyűrűkkel foglalkozó cég felmérése szerint

az idei Valentin-napon csaknem 115 ezer férfi fogja megkérni a barátnője kezét csak az Egyesült Királyságban.

A felmérésből kiderült az is, hogy a férfiak 19 és a nők 12 százaléka gondolja úgy, hogy az eljegyzés előtt a szülőket is illik megkérdezni a dologról. A megkérdezetteknek mindössze 8 százaléka gondolja, hogy az eljegyzési gyűrű elengedhetetlen a lánykéréshez.

Érdekesség, hogy a férfiaknak csaknem a negyede jobban örülne, ha a lány tenné fel a nagy kérdést – igaz, csak a nők 10 százaléka vallotta, hogy féltérdre ereszkedne a párja előtt.

Kevésbé meglepő, hogy a britek mindössze 1 százaléka gondolta úgy, hogy jó ötlet más emberek előtt megkérni szívünk választottjának kezét.

A Valentin-nap (12%) után egyébként a karácsony (9%) a második legnépszerűbb dátum. A megkérdezettek 46 százaléka tartja jó ötletnek, ha egy ünnepnapon történik az eljegyzés.

