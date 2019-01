Nem léptették elő, mert nem a nemi sztereotípiáknak megfelelően öltözködött

Egy amerikai nő azt állítja, azért nem léptették elő a munkahelyén, mert nem a hagyományos nemi sztereotípiáknak megfelelően öltözködött – írja a Yahoo.

A 35 éves Meagan Hunter 2 éve dolgozott felszolgálóként az arizonai Phoenixben lévő Chili’s Grill & Bar étteremben, amikor kérvényezte az előléptetését. Munkaadói behívták egy interjúra, a beszélgetés után azonban az üzletvezető közölte vele, hogy nem megfelelően öltözködött az alkalomhoz, ezért nem fogják előléptetni. Hunter inget és nadrágot viselt.

For two years, Meagan Hunter, 35, waited tables at Chili's in Phoenix, Ariz., until she applied for a promotion in May 2018. "I worked hard, I loved the company, and my co-workers were my family," Hunter tells Yahoo Lifestyle. "I saw myself with a long-term career at Chili's."