Így spórolj idén hatékonyabban a pénzügyi szakértő szerint

Állítólag 3 havi jövedelmet kellene félreraknunk ahhoz, hogy biztonságban legyünk akkor is, ha beüt a krach, ha egyszerre veszíti el minden családtag a munkáját, betegszik meg, vagy törik el mindkét lába. A legtöbben azonban nemhogy 3 havi keresetet, de egyet is nehezen takarékoskodunk össze, és nagyjából számlától számláig élünk, kicentizve a költségeket, üres zsebbel toporogva várjuk minden hónapban a fizetést. Nem könnyű a spórolás, amikor el kell tartani pár gyereket, közben a fizetésünk nem verdesi a csillagos eget, úgyhogy minden trükk jól jön, hogy ha nem is 3 havi jövedelmet, de legalább egy nyaralásnyi tartalékot képezzünk magunknak.

Priya Malani, egy pénzügyi tanácsadó cég alapítója a következő négy tanácsot adja mindenkinek, aki hatékonyabban szeretne spórolni.

1. Hozz létre külön számlát a megtakarításoknak!

„Ha egy másik online bankban hozol létre számlát, nem ott, ahova eredetileg a fizetésedet kapod, akkor sokkal kisebb eséllyel nyúlsz hozzá a megtakarításaidhoz, amikor a számlákat kell kifizetni.”

Igaza van, rengetegszer előfordul, hogy nyitunk egy alszámlát, arra elkezdünk takarékoskodni, de aztán történik valami, ami extra kiadást jelent az adott hónapban, és máris a spórolt pénzünkhöz nyúlunk. Elég ehhez annyi, hogy a gyerek kinövi a cipőjét, vagy szétesik a kanapé, máris elröppent a megtakarítás.

2. Legyen célod a spórolással!

Lehet az egy utazás vagy az új konyhabútor, Malani szerint a sikeres spórolás egyik trükkje, hogy tudd, mire spórolsz.

„Találj ki egy pénzügyi célt magadnak. Például olyan albérletet szeretnél, amiben nincs lakótársad, vagy el akarsz utazni egy egzotikus helyre. Ezzel motiválhatod magad a takarékoskodásra nehéz helyzetekben.”

3. Automatizáld a pénzügyeidet!

„Most, hogy már van egy célod a spórolással, lehet automatizálni az egészet. Állítsd be a bankodnál a havi rendszeres átvezetést bizonyos összegben a megtakarítási számládra, és tiltsd meg magadnak, hogy hozzányúlj az ott lévő pénzhez!”

4. Költsd el a pénzed lelkifurdalás nélkül!

Malani szerint sokszor előfordul, hogy az emberek összespórolják a kitűzött céljukhoz a pénzt, de aztán nem merik elkölteni arra, amire szeretnék, amiért küzdöttek. Azt javasolja, hogy hagyjuk hátra a bűntudatot, és ne kérdezgessük magunktól, hogy megengedhetjük-e magunknak ezt a luxust, mert ha összegyűjtöttük rá a pénzt, akkor a válasz mindenképpen igen.