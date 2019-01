Reklámfilmben állt ki a szexuális zaklatások és a káros férfiasság ellen a borotvagyártó cég

Megosztó reklámfilmmel lépett fel az úgynevezett káros férfiassággal (toxic masculinity) szemben a Gillette.

A borotvagyártó cég 30 évvel ezelőtt vezette be a The best a man can get szlogennel, ami egyaránt jelentheti, hogy a legjobb, amit egy férfi kaphat, de ezt is: a legjobb, amivé egy férfi válhat. Magyarországon férfiasan tökéletes a szöveg fordítása. Ezt a szlogent állították most a feje tetejére az alábbi, alig kétperces reklámfilmben úgy, hogy kérdésként tették fel: tényleg ez a férfiasan tökéletes?

A reklámfilm egyszerre reflektál a #metoo-mozgalom kapcsán kirobbant szexuális zaklatási botrányokra, illetve ennek nyomán általánosabban arra a jelenségre, hogy a társadalom hajlamos szemet hunyni a káros férfi sztereotípiák felett. Így például a fiúk már csak ilyenek felkiáltással elnézzük, amikor a fiúk verekednek, zaklatják egymást az iskolában, később nők után fütyülnek az utcán, legrosszabb esetben pedig szexuálisan zaklatják őket.

A Gillette szerint azonban nagy dolgok történtek a közelmúltban.

Valami végre megváltozott. És nincs visszaút. (…) Kimondani, ami helyes, úgy tenni, ahogyan helyes. Vannak, akik már így tesznek. (…) De még közel sem elegen. Mert azok a fiúk, akik ma ránk figyelnek, ők lesznek a holnap férfijai.

Mondanunk sem kell, a Gillette kisfilmje nagyon megosztónak bizonyult. Rengeteg konzervatív hang kritizálta élesen a céget a provokatív reklám miatt. Többen bojkottot hirdettek az interneten. A YouTube-on jelenleg 225 ezer lájkon és 590 ezer diszlájkon áll a videó.

A filmet egyébként ugyanaz a rendezőnő, Kim Gehrig készítette, akinek nemrég a Viva la vulva című, hasonlóan provokatív kisfilmjét is bemutattuk:

(The Guardian)