Az ikrek szerint a világ: Wossala Rozina tanította főzni a négyéves Danit és Olivért

Új videósorozatunk azt mutatja be, hogyan fedezik fel maguknak a nagyvilágot a négyéves ikrek, Dani és Olivér, és ebben a folyamatban mennyire fontos, hogy ők ketten mindig ott vannak egymásnak. Az első részben Wossala Rozina segítségével szabadítottuk be őket a konyhába, hogy mielőbb elsajátíthassák a sütés-főzés fortélyait: egy zseniális bolognai spagettit, desszert gyanánt pedig csoki nélküli kókuszgolyót készítettek. Közben persze megvitatták Rozinával az élet nagy dolgait is, és az sem kizárt, hogy Dani megtalálta a hivatását.

