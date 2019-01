„És erre még büszke is?” – azonnal megbánta tettét a kommentelő, aki a neten alázta a futárokat

„Nem értem tesó, mire vagy úgy oda, amikor egy kis semmi futár vagy. És erre még büszke is vagy?!” – írta a Reddit elnevezésű közösségi oldal egyik felhasználója, bizonyos rlgacs, aki a gonosz megjegyzés írása közben csupán egy dologra nem számított, de arra látszólag egyáltalán nem: a népharagra. A posztjára ugyanis már röviddel a közzététel után záporozni kezdtek a válaszok, rlgacs pedig nem fogja kitenni az ablakba, amit a többiektől kapott.

„Ami azt illeti, lehet is. Te pedig szégyellhetnéd magad a megjegyzésed miatt, meg azért is, hogy megpróbálod leszólni más munkáját” – kezdte frappáns válaszát a HellooNewmann nevű felhasználó, aki a Bored Pandának elárulta, leginkább személyes érintettség miatt kelt a futárok védelmére: az édesanyja is futárként dolgozik.

„A csomagkihordás egyáltalán nem szégyellni való munka, sőt! Szerintem minden munka tiszteletet és elismerést érdemel, amit azért csinál valaki, hogy pénzt keressen. Tök függetlenül attól, hogy az illető egy irodában dolgozik magas beosztásban, vagy épp egy gyorsétteremben takarító. Bármilyen munka jobb annál, mintha munka nélkül lennél, és otthon, a fotelben üldögélve várnád, hogy jobbra fordul a sorsod” – írta még válaszában.

HellooNewmann a Bored Pandának beszélt arról is, édesanyja egyébként szereti is, meg nem is a futárkodást. „Azt mondja, a nemtörődöm, lusta kollégák meg szokták nehezíteni a dolgát. Gyakran hallom tőle, hogy ha mindenki a dolgát végezné, álommunkája lenne.”