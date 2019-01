„Már a terhesség előtt attól rettegtem, hogy a gyerekeim majd tönkreteszik a testem”

Már jóval azelőtt, hogy egyáltalán eszembe jutott a gyerekvállalás, hallottam ezt a bizonyos mondatot, amit az anyukák mondogattak egymás között: „Egy gyerek tönkreteszi a testet.” Ezt hallgattam akkor is, mikor a férjemmel tervezni kezdtük a babát, és amikor terhes lettem. Persze a mondat hallatán mindannyiszor a testemre gondoltam: a testre, amiért annyira keményen dolgoztam, koplaltam és edzettem, és ami most egy csapásra semmivé lesz. Csak mert szülök egy gyereket.

Aztán még egyet. Meg még egyet.

Szóval így, három gyerekkel később azt hiszem, nyugodtan elmondhatom, hogy az életük kezdete tényleg nyomot hagyott rajtam. A hasamon megnyúlt a bőr, striák és fehér vonalak jelentek meg rajta. Aztán ott vannak a harmadfokú szakadások, a császársebek, a hirtelen hízás és a szülés utáni fogyás nyomai. A csípőm szélesebb, a mellem pedig nagyobb lett, és bár lássuk be, ez utóbbira mindig is vágytam, a testem egyáltalán nem az a test, ami a három szülés előtt volt.

„Egy gyerek tönkreteszi a testet” – nem

A rajtam lévő striák, csíkok, sebhelyek és más harci sérülések engem mindennap arra emlékeztetnek, hogy a testem esélyt adott nekem arra, hogy életemben először megtapasztaljam, hogy milyen az igaz szeretet. Az az szeretet, ami annyira mély, hogy az már fáj. Szóval annak, aki legközelebb azt mondja, „a gyerekek tönkreteszik a testet”, annyit üzennék, nincs igaza.

A társadalom és a társadalom irreális elvárása az, ami már jóval a gyerekeim születése előtt tönkretette a testem. A társadalom volt az, ami minden egyes nap azt súgta a fülembe, hogy nem vagyok tökéletes, hogy éheznem, izzadnom és szenvednem kell még, még és még, hogy végre tökéletes legyek. De most már látom, hogy a testem végig tökéletes volt, és most is tökéletes, ahogy van.