Zseniális megoldással rukkolt elő egy anyuka azoknak, akik utálják leszedni a karácsonyfát

Őszinte leszek: hatalmasat hazudnék, ha most azt írnám, egyáltalán nem értek egyet annak az amerikai anyukának a döntésével, aki ahelyett, hogy hosszú órákat szánt volna a családi karácsonyfa lebontására, idén inkább – ahogy van, díszekkel – befóliázta az egészet, és levitte a garázsba. Különösen azóta ünneplem a karácsonyfa lebontásának bármilyen, időkímélő megoldását, mióta összeköltöztem a párommal, és van saját karácsonyfánk.

Merthogy hiába igyekszünk, nekünk ez sosem jön össze időre. Míg élek, nem fogom elfelejteni, hogy az első közös karácsonyfánk romjait nagyjából július végéig őrizgettük nagy szégyenkezve az erkélyen. Mentségünkre szóljon, hogy akkor nem a fa dísztelenítésével csúsztunk meg, hanem „cserepes fenyőt” vettünk, szóval amikor a legtöbb fa utcára került, valamikor január közepén, mi még vígan azt tervezgettük, hova ültetjük majd ki a mienket.

Azóta ezt a hibát nem követtük el újra, cserébe többször megesett, hogy a fa lebontására csak valamikor február közepén-végén szántuk rá magunkat. Hogy miért? Az okokkal valószínűleg Dunát tudnék rekeszteni, de a leggyakoribbak között szerepelt a: „De olyan szép még”, „Nem akarod te leszedni? Nekem semmi kedvem hozzá”, „Holnap, munka után mindenképp leszedjük, akármi történjen is”. Aztán „holnap, munka után” persze mindig akadt valami, ami valahogy sokkal fontosabb volt a fánál.

Míg a szüleimmel laktam, otthon mindig anyukám volt az, aki január 7-én óramű pontossággal nekilátott a lakás karácsonyfátlanításának. Mondván: „elmúlt karácsony, kell a hely”. Bevallom, mivel ő mindig megcsinálta – sokszor tök egyedül –, az lett a megszokás, hogy az ünnepek után a karácsonyfa, hopp, varázsütésre egyszerűen eltűnik a lakásból. Ha valamikor lett volna műfenyőnk, nem lepődtem volna meg, ha anyu egy szép napon úgy dönt, ahogy Renea Krivitz most döntött: vagyis hogy úgy, ahogy van, befóliázza az egészet, és eldugja a garázs egyik sarkába.

A minnesotai anyuka idén ugyanis éppen azért választott ezt a módszert, mert megelégelte, hogy évek óta senki, de tényleg senki nem segít neki a fa lebontásában. „Ne értsetek félre, imádom a karácsonyt, a faállítást, azokat a meghitt pillanatokat, amikor az egész család körülállja a fát, és segít díszíteni” – kezdte vallomását a Scary Mommy oldalán, majd folytatta: „Ez a lelkesedés legkésőbb karácsony utolsó napján köddé válik, én pedig évről évre ott maradok a fenyővel, és órákba telik, mire egyedül minden ágát meg tudom szabadítani a díszektől. Na, idén ebből lett elegem.”

A kétgyerekes anyuka ezért előkereste a fóliát, amelyben évekkel korábban az új szőnyegeket hozták nekik – mint mondta, mindig is tudta, hogy egyszer még jók lesznek valamire – , és belecsavarta a fenyőfájukat, majd levitte a garázsba. A módszerről menet közben fotókat is készített, majd a közösségi oldalán is megosztotta őket. Mondanunk se kell, a fotók azóta villámsebesen terjednek a közösségi médiában: a hozzászólók többsége pedig nem győzi dicsérni az anyukát a leleményes megoldásért.

