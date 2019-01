Nyuszifül, Mókuska, Édesem: abból, ahogy a párod becéz, megtudhatod mennyire mélyült el a kapcsolat

Olyanok is vannak, akik a Szívem és a Drágám szavakra hallgatnak, de a Cicamicám, Mókuci megszólítástól az Óperencián túlra futnak. Ha te is az utóbbi csoportba tartozol, érdemes elgondolkoznod azon, hogy feljebb told az ingerküszöbödet, mert egy új tanulmány szerint a becézés segít kialakítani a közös szeretetnyelvet és elmélyíteni a kapcsolatot a pároddal.

Becézni vagy nem becézni?

A felmérésben olyan 20 és 71 év közötti párok vettek részt, akik minimum 1 hónapja már egy párt alkottak. Több mint 1000 amerikait és európait vizsgáltak, és a legnépszerűbb becenevekből összeállítottak egy listát, amit a párok legbensőségesebb pillanatokban, valamint a hálószobában is használtak egymás között. A felmérés során azt is megfigyelték, mely beceneveket használók mondták magukat a legelégedettebbnek, és mik voltak azok, amiket inkább érdemes elkerülni.

Elsőre talán furcsa lehet, de a kutatók úgy vélik, hogy a becenevek használatát egészen a gyerekkorunkig vissza lehet vezetni: a becenevek eredetileg a szüleink iránt érzett szeretet kifejezői. Vagyis, ha egy párkapcsolatban is beceneveket használunk, az a bensőségesség egy magasabb szintjéről árulkodhat. A kutatásban résztvevő minden 4 európaiból 3, az amerikaiaknak pedig 87%-a használt beceneveket a párkapcsolatában, vagyis a legtöbben szeretünk becézni.

A leginkább elterjedt becenevek közé a nők körében a Cukorborsó, a Cukorfalat és a Hercegnő tartoztak, azonban a megkérdezettek fele egyáltalán nem kedvelte a negédes beceneveket, helyettük inkább az Édesem, és Szépségem megszólításokat részesítették előnyben. A megkérdezettek közül azok, akik becézték egymást, nagyobb arányban voltak elégedettek a párkapcsolatukkal, miközben azok, akik hanyagolták a beceneveket, alig több mint fele vallotta csak boldognak magát a párkapcsolatában. Azok a párok, akik időközben kezdték el becézni egymást, átlagosan 12 százalékkal érezték jobbnak a kapcsolatukat a kedves megszólításokat követően.

Becenevek a hálószobában

A kutatók elmondták, hogy a becenevek a legtöbb ember szeretetnyelvéhez hozzákapcsolhatók, és használatuk erős érzelmi kapcsolatokat feltételez. A hálószobai becenevek lehetnek romantikusak, piszkosak és viccesek is. Beindíthatnak, oldhatják a feszültséget, ráadásul a kutatásban résztvevő férfiak többsége nemcsak azért becézte partnerét a hálószobában is, mert azt gondolták, ez közelebb viszi őket a szexhez, hanem mert úgy vélték, ezzel érzelmesebbé tehették az együttléteket. A legjobban utált becenév az Apuci, az Apa és a Papa, ennek az oka egyszerű: a férfiak semmilyen párhuzamot nem szeretnének érezni a párjuk édesapjával. A résztvevők 73 százaléka szerint ezek a becenevek a lehető legrosszabban a hálószobában hangoznak, igazi libidógyilkos megszólítások, amik elől a legtöbb férfi menekül.

A tanulmány alapján sokunk nem rajong azért, hogy bárhogy is becézzék az ágyban, ha mégis, akkor az Édesem az, amit még elfogadhatónak tartunk. Az amerikai résztvevők körében a Baby is az élen végzett, ezt azonban itthon a legtöbben nem kedves becézgetésnek, inkább felületességnek éljük meg. Vagyis a nemzetek közötti eltérés a becenevek használatában nagy eltérést mutathat.

Ugyanúgy hív, mint az exét?

A legtöbben az egyedi becézésnek örülnek. A párok egyfajta titkos szerelmi nyelvnek tartják a beceneveiket, de a megkérdezett nők 70, a férfiak 60 százaléka ki nem állhatta, ha a szerelmük az exét is ugyanúgy nevezte, ahogy őket. A megkérdezettek 40 százaléka használta ugyanazt a becenevet újra és újra a kapcsolatai során, azonban a kutatók szerint a megegyező becenév nem feltétlen jelenti azt, hogy a jelenlegi társ az exre emlékeztet. Van, aki minden kapcsolatában ugyanazokat a megszólításokat használja, de ha belegondolunk, mégis, ki szeretné, ha az ex szelleme is ott lebegne a jelenlegi kapcsolatában?

A beceneveknek ugyan nagy szerepük lehet az intimitásban és a közös szeretetnyelv kialakításában is, de nem árt, ha a használatuk előtt a párodtól tájékozódsz. Ezek olyan megszólítások is lehetnek, amik a külvilág számára nem feltétlen publikusak – tény, sokan, főként a férfiak nem mindig veszik szívesen, ha egy bevásárlóközpontban Nyuszikámnak hívjuk őket. De ettől függetlenül otthon a hálószobáig vezető utat még sokszor kövezhetik a leggiccsesebbnek titulált becenevek. A felmérés támpontnak jó lehet, de természetesen általánosítani nem érdemes: a legjobb, ha a párunktól tudakoljuk meg mit szeret és mit nem. Mivel eltérően gondolkodunk, ezért mielőtt becenevekkel árasztod el a párodat, érdemes tisztáznod, mi az, ami számára jó érzés, és mitől rázza ki a hideg.