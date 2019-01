Az utolsó pillanatban bukott le a randidroggal próbálkozó férfi

Elképesztő történetet osztott meg a Facebookon három amerikai nő: Sonia Ulrich, Marla Saltzer és Monica Kenyon a Santa Monica-i Fairmont Hotelben működő FIG étteremben szemtanúi voltak, hogy egy férfi randidrogot csempész a vacsorapartnere italába, és mint utóbb kiderült, csak ennek és a talpraesettségüknek volt köszönhető, hogy a dologból nem lett nemi erőszak.

A trió egyik tagja arra lett figyelmes beszélgetés közben, hogy az eleve gyanúsan viselkedő férfi óvatosan közelebb húzza magához a nő talpas poharát, elővesz egy fekete fiolát, és a tartalmát partnere borába üríti, majd úgy tesz, mintha csak a telefonját nyomkodta volna. Rövid tanácskozás után egyikük a nő után ment a mosdóba, a másikuk pedig a felszolgálónak jelezte, hogy mi történt.

Noha minden esély megvolt rá, hogy ne így legyen, mindenki hitt nekik: a nő ugyan elmondta, hogy a látszat ellenére nem első randin vannak, a férfit az egyik legjobb barátjának tartja, de a helyére visszaülve noszogatásra sem volt hajlandó a borba kortyolni, és az egyre izgatottabb szemtanúk azt is észrevették, hogy a pincér szemmel láthatóan húzza az időt, miközben az elkövető már kérte a számlát. Végül kiderült, miért volt erre szükség: a személyzet az esetről értesülve visszanézte a biztonsági kamera felvételét, és meggyőződött róla, hogy tényleg előkerült a randidrogos fiola, ennek nyomán pedig azonnal értesítették a rendőrséget, akik ki is szálltak, és letartóztatták a férfit.

Az elkövető állítólag minden tiltakozás nélkül fogadta a váratlan fordulatot, sőt igazából meglepettnek sem tűnt, a vendégek közül viszont döbbenetes módon közel egy tucatnyian mentek oda a szemtanúkhoz, hogy gratuláljanak, és elmondják: korábban velük vagy valamelyik ismerősükkel is megtörtént, hogy randidrogot csempésztek az italukba. A történetet továbbközlő Boredpanda ehhez hozzátesz egy másik intő számadatot is: noha a három nőt is meglepte, hogy az áldozat régóta ismerte, és jó barátjának tartotta a férfit, a Rape, Abuse & Incest National Network nevű szervezet adatai szerint az USA-ban az esetek hetven százalékában ismerős követi el a nemi erőszakot.

