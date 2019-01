Gazdijával együtt diplomázott le a cuki golden retriever

Brittany Hawley és kutyája, a 4 éves Griffin 2016 óta alkotnak egy csapatot. A munkaegészségügyi terápiával foglalkozó lány azért fogadta örökbe a segítő kutyának kiképzett golden retrievert, mert kerekesszékes mindennapjaiban szüksége volt egy társra, aki lelkileg és testileg is támogatja őt.

A kutyus teljesen beépült a lány életébe, olyannyira, hogy még az egyetemi óráira és a vizsgákra is elkísérte. Így mikor Brittany diplomaosztójára került a sor, az egyetem úgy döntött, a kutya erőfeszítéseit is diplomával jutalmazza. Gazdija azt mondja, végül is kutyája ugyanúgy mindent megtett, amit ő, ezért megérdemli az elismerést.

yahoo