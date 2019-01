A 70 éves magyar testépítő abbahagyja a versenyzést, mert nincs ellenfele

A 2018-as évvel befejezte pályafutását Zimmermann Ferenc, a 70 éves magyar testépítő. Persze nem azért, mert nem bírja a terhelést, hanem egyszerűen azért, mivel korosztályában nincsen ellenfele. Zimmermann eredetileg még részt vett volna a thaiföldi testépítő-világbajnokságon, amikor azonban megtudta, hogy egyedül versenyzett volna a kategóriájában, inkább el sem utazott – írja a Bors.

A nyugdíjas férfi még 1965-ben kezdett el testépítéssel foglalkozni, miután édesapja egy testépítő sztárokat – köztük Arnold Schwarzeneggert – bemutató kiadványt adott neki. Korábban több sportot is űzött, futballozott, atletizált, cselgáncsozott. Ettől a pillanattól kezdve azonban a testépítésnek szentelte az életét, és a padláson alakított ki magának konditermet:

Csigakereket rögzítettem a padlásunk gerendájához, rajta egy kötelet átvetve, egyik végén fogantyú, másik végén egy vödör homok, és ké­szen volt a tricepszerősítő. De magam eszkábáltam deszkából fekve nyomó padot is

– mesélte a Borsnak.

Ötvenhárom éven át építette testét Ferenc, aki 70 évesen is versenyeken és bemutatókon vett részt.