Egy fotó, ami tökéletesen összefoglalja, hogy érezzük magunkat újév másnapján!

Akinek van négylábú kedvence, és azt – egy évben jó esetben csak egyszer – kellett már állatorvoshoz vinnie, annak tökéletesen ismerős lesz az a kép, amit egy amerikai író, Ashly Perez osztott meg Twitter-oldalán a közelmúltban. A fotó főszereplője James, egy vörös-fehér kandúr, akit gazdája december végén vitt az évenkénti kötelező kivizsgálásra. Szívesen írnánk azt, hogy a cica lelkesedése az arcára van írva, de az igazság az, hogy ez történt:

My cat did not want to be at the vet today. So he kept sticking his head in this trash hole. I died. pic.twitter.com/Q3z4YoJJMa