Csak nagyon kevés dolog lehet jobb a jégpályán versenyező tacskóknál

Úgy tűnik, a hoki, hogy visszaszerezze az elmaradozó nézőket a lelátókra, bevetette a titkos atomfegyvert: kutyákat! Egy amerikai egyesület, az Atlanta Gladiators állt elő a zseniális ötlettel, hogy a meccsek szünetében cuki tacskókat versenyeztessenek a jégen. A versenyben egyébként nincs túl nagy kihívás (még egy kutyának sem) – egyszerűen át kell futniuk a pálya egyik végéből a másikba, lehetőleg minél gyorsabban. Nézni viszont annál nagyobb élmény az egészet, mert ha egyszer sok tacskó gyűlik össze egy helyen, az már önmagában egy valódi csoda!

Winner, winner, dog-bone dinner!! Our first ever Weiner Dog Race was PAWfect!! pic.twitter.com/V32TNa305H