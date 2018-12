Kínos jelenetek egy kezdődő kapcsolatban – az első együtt alvástól a közös mosdóhasználatig

Gondolkoztál már azon, hogyan lehet meghatározni azt, mikor kerülsz közel valakihez? Természetesen egyénenként változik az, hogy kiben mennyi idő után és milyen mértékben tudunk megbízni, valamint az, hogy mennyire érezzük közel magunkat egymáshoz. Mi az a pont, amikor azt mondod egy kapcsolatra, hogy elmélyült, és mennyi időre van szükséged az első együttléttől a közös fogkefehasználatig?

Álarcok nélkül

Egy párkapcsolat kialakulását, elmélyítését számos esemény – és annak megítélése – befolyásolja: az első együtt alvás, az első „szeretlek”, és egy sor olyan dolog, amit magunkban górcső alá veszünk, amíg végül kialakul bennünk egy érzet. Egy romantikus kapcsolat eseményeit rendszerint gyorsabban bíráljuk el magunkban, és hamarabb mérjük fel, hogy az ismerkedés milyen irányba tart, mint például egy barátság esetében, de mennyi idő kell ahhoz, hogy álarcok nélkül önmagunk lehessünk a társunk előtt?

Egy friss felmérés során megvizsgálták azt, hogy jellemzően mennyi idő kell ahhoz, hogy ne feszengjünk a párunk társaságában. Megnézték azt is, hogy mik az intimitás legfőbb jelölői, mint például mikor jön el az a pont, amikor nem jövünk zavarba, ha a reggeli készülődésnél meztelenül sétálunk el egymás előtt, és mennyi időbe telik, hogy az ágyban sem „viselkedünk”, és fel merjük tenni az éjszakai fogszabályzónkat. A Mattress Advisor 1000 ember részvételével végzett felmérése kimutatta azt, hogy a férfiak és a nők között jelentős eltérések mutatkoznak, ami azt az időt illeti, amikor már komfortosan érezzük magunkat egymás társaságában: a férfiaknak jellemzően kevesebb időre van szükségük ahhoz, hogy feloldódjanak.

Közel 1 év, mire teljesen feloldódunk a másik társaságában

A vizsgálat szerint a férfiaknak átlagosan közel 3 hónap kell ahhoz, hogy kényelmesen tudjanak együtt aludni az új párjukkal a saját otthonukban, miközben a nőknél ez az idő majdnem 4 hónap. Ennyi időbe telik, amíg nem aggódunk azon, hogy túl sokat fészkelődünk az ágyban, hogy nem horkolunk-e, nem nézünk-e ki bénán alvás közben, milyen a reggeli leheletünk, és azon sem, hogy ha különböző gázok szabadulnak fel a takaró alatt. A vizsgálat olyan hétköznapi egészségügyi szokásokra is kitért, ami első hallásra furcsa lehet, azonban ha belegondolunk, valóban okozhat szorongást egy friss párkapcsolatban: az időt tekintve az arány jelentősen megfordul például a fogszabályzó viselésénél, ugyanis a férfiaknak negyed évre, a nőknek pedig több mint 8 hónapra van szükségük ahhoz, hogy ha éjszakai fogszabályzót viselnek, azt az együtt alvások alkalmával se érezzék kellemetlennek.

Biztos, hogy előtted is megjelenik az a kép, amikor a férfiak szinte azonnal és fesztelenül grasszálnak fel s alá meztelenül a társaságodban, miközben te még gondosan felöltözöl. A kutatás is megerősítette, hogy a férfiaknak átlagosan 3, a nőknek 4 hónapra van ahhoz szükségük, hogy meztelenül járjanak-keljenek a párjuk előtt. A reggeli csókhoz is közel ennyi idő kell: a férfiak 3, a nők több mint 4 hónap elteltével nem aggódnak azon, milyen lesz fogmosás előtt csókot adni.

Abban viszont, hogy ki mikor meri megmondani a párjának, hogy éjszaka túl hangosan horkol, nagyobb a különbség: a férfiaknak 3,5 hónap, a nőknek majdnem fél év álmatlan éjszaka szükséges ahhoz, hogy feszengés nélkül bökdössük meg a másikat éjjelente, hogy forduljon a másik oldalára. És végül melyik hétköznapi rutinunk az, ami a legtöbb időt veszi igénybe mindenkinél? Az eredményen talán nem lepődünk meg: az, hogy ne jöjjünk halálosan zavarba, ha szólít a természet, a férfiaknál 7, a nőknél 10 hónapot vesz igénybe, vagyis ennyi idő, amíg egymás előtt is be merjük vállalni, hogy nem csak pisilni járunk. Ezt már csak egy dolog múlta felül: egy saját kulcs kérése a párunk lakásához.