Zseniális gesztussal köszönte meg a futárok munkáját az amerikai család

„Az UPS-futárunk épp most ért ide, és még az ajtó túloldaláról is hallottam, ahogy nevet, mikor meglátta a neki kikészített kis ellátmányt. Azok közé a futárok közé tartozik egyébként, akik nem hagyják csak úgy az ajtó előtt a csomagokat, szóval már csak emiatt is megérdemli, hogy ebben a rohanós időszakban, kicsit vele is törődjünk” – írta még 2016-ban Facebook-oldalán Lisa Betts Gwin, aki két éve konkrét kis mozgalmat robbantott ki azzal a gesztusával, hogy édességet, rágcsálnivalót és üdítőt hagyott az ajtaja előtt, kifejezetten a hozzájuk érkező futároknak.

Lisa kezdeményezése idén karácsonykor újraéledt, hála egy amerikai családnak, akik úgy döntöttek, ebben a formában is gondoskodnak azokról a futárokról, akiknek saját bevallásuk szerint egész évben, de különösen a mostani, ünnepi időszakban, az elégnél is több munkát adtak.

„Az az igazság, hogy mindenképpen szerettünk volna kedveskedni valamivel az UPS-es fiúknak, hogy ilyen remek munkát végeznek az ünnepi időszakban. Az biztos, hogy én elég sok munkát adtam nekik az utóbbi hetekben, szóval az, hogy cserébe néhány aprósággal gondoskodom arról, hogy kényelmesebb legyen a munkájuk, szerintem igazán nem nagy dolog. Az ismerősi körünkben van néhány futár, a feleségek pedig elárulták, hogy a férjüknek igenis jólesik ez a törődés” – írta Twitter-oldalán Beverly Sexton Parrish.

Anyone one else absolutely wearing their delivery drivers out this week? I know I am, so I’m trying to say thanks in a small way with some goodies in a basket on the porch. Snacks make everything better!#christmasdeliveries @uspostalservice @fedex @ups #littlethings #sayingthanks pic.twitter.com/lCaInUpZxt — BeverlySextonParrish (@beverlysaid) 2018. december 17.

A kezdeményezés egyébként, úgy tűnik, újra szárnyra kapott: a Twitteren egymást érik azok a posztok, amiken a futároknak kitett szeretetcsomagokat örökítik meg a felhasználók.

It’s sad how shocked and touched I am at the kind gestures of strangers leaving snacks and drinks out for their delivery people. Humanity still exists, just hard to find, but when you do, appreciate it. pic.twitter.com/kZHevGf3sZ — Gillian Jema (@gillianjema) 2018. december 3.