Nehezen kelsz ki az ágyból? Árulkodik az intelligenciádról!

A bolygó legsikeresebb embereiről köztudott, hogy már a hajnali nap első sugaraikor kipattannak az ágyból, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki a napjukból. A nehezen ébredéshez és a visszaalváshoz pedig korántsem társulnak pozitív képek: ezek a lustasággal és a motiválatlansággal asszociált szokások.

Néhány új kutatás azonban kiáll a szundi gombbal operálók mellett: az egyik, ami a Why Night Owls Are More Intelligent, azaz Miért intelligensebbek az éjjeli baglyok? címet kapta, és arra hívja fel a figyelmet, hogy aki a modern technológiát kihasználva és az elvárt életvitellel szembeszegülve lenyomja a szundi gombot, az nemcsak önállóbb és ambiciózusabb, de boldogabb és kreatívabb is társainál.

De ez még nem minden: a Southamptoni Egyetem kutatásában több mint ezer ember alvási szokásait vizsgálták és arra jutottak, hogy akik éjjel 11 óra után fekszenek le, és reggel 8 óra tájban kelnek, azok átlagosan több pénzt keresnek és boldogabb életmódnak örülnek. Arra azonban nem tér ki a tanulmány, mi volt előbb: a több pénz vagy a későn kelés? Mindenesetre ne csüggedj, ha nem megy a hajnali kelés – ez nem fog a sikered útjába állni!

MyDomaine