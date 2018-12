Viszlát, téli hajhullás! – 5 tuti tipp

Kevesebb stressz

Nőknél a túl szoros konty, a hajat összeszorító, húzó hajgumi is állhat a hajhullás hátterében. A fizikai hatások mellett az uraknál például kihathat a stressz is erre a területre, így érdemes a fej- és halántékmasszázs technikáját elsajátítani. A sport és a kiegyensúlyozott életmód mellett persze egyéb trükköket is bevethetünk, a probléma túlaggódásának elkerülésében segíthetnek a hajdúsító termékek is, mint például a Gettik hajdúsítója, mely azonnali és hatékony megoldást nyújt a ritkuló részek álcázására.

Megfelelő kozmetikumok és fésűk

Nem véletlenül van hatalmas választék a különböző hajápoló szerekből, hisz igenis meghatározó lehet a végeredmény szempontjából, hogy milyen hajápolókat és -formázókat használunk. A legfontosabb talán a sampon, melynek nem csak a hajtípushoz kell alkalmazkodnia, de bizony a címkét is érdemes átböngészni, és a lehető legkevesebb mesterséges anyagot tartalmazó változatot megvenni. Ma már számos természetes összetevőket tartalmazó, illatanyag-, szilikon- és parabénmentes termék van a piacon, így bőven van miből választani. A hajkefe kiválasztásánál is a természetesség a nyerő – a hajat húzó, törő műanyag helyett a gyengédebb fafésűk és szőrkefék az ideálisak.

Csodakencék

Nem csak a bőrünket viselheti meg az időjárás viszontagsága és a többi környezeti hatás, de bizony a hajszálak állapotára is kihatással lehetnek a rajtunk kívül álló tényezők. Érdemes lehet hajpakolásokkal, szérumokkal, hajtonikokkal, illetve a régimódi hajszesszel is kényeztetni a hajhagymákat, a fejbőrt és a hajszálakat. Sokan a ricinusolajra is esküsznek, ami a szőr-, így a hajnövekedést is fokozza. A kencék többsége a fejbőr vérellátását fokozza, így a hajhagymák tápanyagellátását növelik, ezáltal pedig a hajnövekedést gyorsítják.

Megfelelő táplálkozás

A kiegyensúlyozott, változatos étrend pozitív hatásait valószínűleg senkinek sem kell hosszan részletezni, de ha a hajnövekedés gyorsítása a cél, érdemes még jobban odafigyelnünk. A fehérjedús ételek és a kellő mennyiségű vízfogyasztás mellett fokozottan kell ügyelnünk az A-, B-, C-, D- és E-vitamin koncentrált bevitelére is, ha a hajkorona regenerálása a cél. A B6-vitamin az egészséges és hosszú hajszálak biztosításában lehet segítségünkre, a B7-vitamin – vagy ismertebb nevén a Biotin – pedig a hajnövekedés gyorsításában, a hajhagymák stimulációjában jár élen. A B12-vitamin pedig az egészséges fejbőr elérésében lehet segítségünkre. Szerencsére már célzottan a hajhullás, ritkulás problémájának az orvoslására szolgáló termékeket, megfelelő kombinációjú vitaminokat is beszerezhetünk.

Téli védelem

A sapka a téli ruhatárunk alapkelléke kell legyen, hisz nemcsak a hőérzet növelésében lehet segítségünkre, de bizony az érzékeny fejbőr védelméhez is segítséget nyújt. A fűtött helyiségekből a hidegbe való kilépéskor könnyedén megfázhat a fejbőr, de például az izzadással járó edzés vagy hajmosás után is különösen fontos a fejbőr védelme. Akár már egy ilyen apróság, mint például a sapkaviselés is segíthet, hogy csökkentsük a hajhullás mértékét.