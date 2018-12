Gyűjtést tartottak a Londonban meghalt magyar hajléktalan emlékére, kisebb vagyon jött össze

Adománygyűjtést tartottak a brit parlament dolgozói a napokban elhunyt londoni magyar hajléktalan, Remes Gyula emlékére, a hajléktalanok segítésére. Az akción több mint 7 ezer fontot gyűjtöttek.

A Sky News most azt írja, a férfi emlékére egy névtelen parlamenti dolgozó kezdett gyűjtésbe, az adakozók pedig fejenként 200 font alatti összegeket adtak össze egy internetes adománygyűjtő oldalon keresztül. A pénzt a StreetLink nevű, hajléktalanokat segítő szervezet kapta, amely a brit és walesi kormány, valamint London város által is támogatott civil szervezet, és amelynél bárki bejelentést tehet, ha utcán alvó embert talál, a szervezet pedig értesíti az illetékes helyi szervezeteket, hogy menjenek ki segíteni.

More than £5,000 has been raised for a homelessness charity in memory of the "heart-breaking" death of a rough sleeper outside parliament. The fundraiser was set up by an anonymous parliament worker to ensure Gyula Remes "will not be forgotten". Donators gave up to £200 each and called the death "shocking" and "shameful".