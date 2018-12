Közös karácsony otthon – de mit csinál a család?

Íme öt digitális ötlet, amely szebbé, szórakoztatóbbá, kellemesebbé teszi a karácsonyt, ráadásul még ajándéknak sem utolsók.

A zene kell!

Nincs karácsony meghitt zene nélkül. Természetesen nehéz pótolni a fa körül álló családtagok békés együtt éneklését, de néha nem árt, ha a háttérben besegít néhány profi előadó is, főleg ha a rokonok között akad néhány botfülű is . Ha már karcos a nagypapa bakelitlemeze, akkor ideje bevetni egy tabletet, egy bluetooth hangszórót és egy online zenei programot, ahol nincs az az előadó, vagy dal, amely ne lenne megtalálható. Akár még azt is megtaníthatjuk a többieknek, hogy tudnak egy gombnyomással saját számot bejátszani, vagy a gyerekek eljátszhatják Dévényi Tibi bácsi szerepét, és karácsonyi kívánságműsorral szórakoztathatják a többieket.

Örökítsd meg!

Korcsolyázni jó dolog, még annak is, aki soha nem próbálta. Arra kell figyelni, hogy mindig egy kicsit előre dőljünk – mert orra esni jobb, mint hanyatt –, és rogyasszuk a térdünket, aztán lökjük el magunkat a korláttól. Ha ügyesek vagyunk, segítség nélkül elcsúszunk a következő biztos pontig, ha szerencsések, akkor pedig az eséseinket feltölti valamelyik gyerek az internetre, és egyik pillanatról a másikra híresek leszünk. A lényeg, hogy együtt legyünk, és hogy megőrizzük a humorunkat és a jókedvünket.

Játszunk együtt!

Nem is igazi a karácsony, ha nincs egy kis vita a Monopoly fölött, ha nem röhögünk egymáson, amint nagy mozdulatokkal próbáljuk elmutogatni a medúzát, vagy éppen nem azon agyalunk, hogy két hatost dobva mennyit is ugorhatunk előre a játékmezőn. Jó, ha tudjuk azonban, hogy ma már nem akadály az sem, ha vissza akarunk vágni a tavalyi sérelemért egy távol élő rokonunknak, mert olyan online játékok vannak, ahol egyszerre játszhatjuk ugyanazt a játékot. Most már azt is megtehetjük, hogy csapatba állva együtt foglalunk el bázisokat, autóval versenyzünk a virtuális pályán, vagy éppen falakat püfölünk együtt, hogy hozzájussunk a kincshez. A lényeg úgyis az, hogy élvezzük a közös ünnepi programot, na meg hogy a végén kibéküljünk.

Azok a régi szép idők…

Sokszor kerülnek elő karácsonykor fényképalbumok, kissé megsárgult képeken mutogatják a nagyik az unokáknak, hogy a szüleik milyen édes zokni-szandál kompozícióban tartják a fülükhöz a műanyag telefont az ovis fotózáson. Hogy senki ne maradhasson ki az élményből, érdemes a képeket gyorsan digitalizálni, és rádobni a tévére a telefonról vagy tabletről, és már indulhat is a játék, hogy ki tud cikibb képet találni az ősökről. Persze a vége általában egy nagyon kedves beszélgetés a régi időkről, egy-egy szép emlékről, amelyet senki más nem tud úgy elmesélni, mint a nagyi.

Összebújva

Filmnézés. Igen, úgy tűnhet, mintha ez nem lenne túl családi program, pedig tudjuk jól, hogy Kevint idén is otthon felejtik majd a szüleik, a Grincs ebben az évben is meggondolja magát a karácsony kapcsán, és valószínűleg most is felülhetünk a Polár expresszre. Nem a film a fontos, hanem hogy mind együtt vagyunk bejglit majszolgatva, teát szürcsölgetve, egymáshoz bújva.

Szinte mindegy, mit csinálunk karácsonykor, a lényeg az, hogy együtt legyünk. Ha ez fizikailag nem lehetséges, akkor hozzuk össze a családot digitálisan, videóhívásokkal, közös játékkal, vagy azzal, hogy ugyanazokat a képeket lapozgatjuk a virtuális albumunkban.