Karácsony online – áldás vagy átok?

Örök dilemma, hogy a gyerekek miért bújják állandóan a telefonjukat, miért kell az együtt töltött időt arra fecsérelni, hogy akkor is csak az internetet böngészik, amikor beszélgethetnénk, társasozhatnánk, vagy éppen együtt díszíthetnénk a fát. Igen ám, de a távol élő rokonokkal telefonon, videóhívásokkal és cseten tartjuk a kapcsolatot, máskülönben alig látnánk egymást. Az eszközök és a programok használatára pedig pont azok a gyerekek tanítanak meg, akiket arra kérünk, hogy ne lógjanak annyit a neten.

Ha azt mondjuk, internet, neked mi jut eszedbe? Talán bólintasz egy nagyot, és elmondod, hogy bizony a munkád és ezáltal az életed elengedhetetlen része a világháló? Vagy talán a kikapcsolódás, hogy ha alkalomadtán szörfözhetsz a neten, kinyílik a világ, és arra a kis időre elfelejtkezel a nehézségekről? Esetleg a családodat jelenti az internet, mert távol élsz a szeretteidtől, de a net által közel érzed őket magadhoz? Az is előfordulhat, hogy nem áldásként tekintesz rá, hanem sajnálod azt az időt tőle, amit a családtagjaid az internet előtt töltenek. Legyen bármelyik igaz, egy biztos: internet nélkül a XXI. században nem tudjuk elképzelni az életünket. De vajon a világháló áldás vagy átok? Képesek vagyunk-e új megközelítésből nézni a digitális vívmányokra?

Nem is gondolnánk, hogy az a világ, amelyben élünk, mennyire digitális. A televízióban a műsor, a tömegközlekedési rendszer, a telefonhívások, az elektromos áram elosztása, vagy az autónk működése is digitális, nem beszélve az internetről, ahonnét gyakorlatilag már minden információt beszerezhetünk. A Facebook, az Instagram, a csetprogramok segítségével olyan széles baráti és ismerősi kört építhetünk ki, akikkel könnyedén és gyorsan meg tudunk beszélni bármit. Ez pedig nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy találkozzunk is egymással, sokkal inkább kitölti a két találkozás közötti időszakot.

Összekapcsolódva

A közösségi oldalakra feltöltött képeket nézegetve meghittebb a karácsony azoknak, akik a földrajzi távolság miatt nem lehetnek személyesen ott a karácsonyfa mellett. Az unokák talán éppen azt szervezik a telefonba mélyedve, hogy miként lehetne meglátogatni a nagyszülőket, vagy hogyan tudják a kinézett ajándékot úgy megvásárolni egy online boltban, hogy az időben a több száz kilométerre élő nagyi karácsonyfája alá kerüljön. Talán új receptgyűjteményt állítanak össze, vagy az éppen kisült, csoda szép bejgli képét posztolják a világhálón, hogy aztán mellé írják a hozzávalókon kívül a nagyi tuti kis trükkjét. Az is elképzelhető, hogy olyan játékokat keresnek, melyekkel úgy játszhat egymással akár két-három generáció, hogy megmarad az izgalom, az együtt töltött idő pedig azzal telik, hogy együtt élvezzük a család szeretetét. Szinte minden társasjátéknak van már online verziója, ki lehet ütni egymás figuráját egy Ki nevet a végén? társasban az ország két végéből játszva is.

Van a karácsony kapcsán egy nagyon fontos dolog, mégpedig az internet összekapcsoló szerepe, amiről nem feledkezhetünk el. Talán soha nem voltak még ennyire szerencsések azok a családok, akiknek a tagjai nem tudnak együtt lenni az ünnepen. Ugyanis manapság tényleg csupán egyetlen kattintás, és megszűnnek a távolságok, láthatjuk azokat az embereket, akik a legfontosabbak az életünkben. Bár ünnepekkor a távolság még fájdalmasabb, az online kapcsolódás elviszi a boldogságot mindenhová.

Jobb együtt

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az egyik legnagyobb telekommunikációs cég által végzett felmérés, amelyből kiderült, hogy az internetezők 71 százaléka úgy véli, régen fontosabb volt a családtagoknak, hogy személyesen is találkozzanak, mára viszont ez megváltozott. A válaszadók több mint fele ugyanis úgy gondolja, hogy a digitális eszközök használatának pozitív hozadéka, hogy könnyebb, gyakoribb és jobb minőségű lett a családon belüli kapcsolattartás. Tízből négyen pedig a háromnapos karácsonyi ünnep alatt a hétköznapokhoz képest nagyobb intenzitással tartanak kapcsolatot a velük nem együtt élő családtagokkal – leginkább mobilon és cseten.