Hogyan ne hízz tíz kilót karácsonykor?

A legegyszerűbb tanács a hízás megelőzésére természetesen az, hogy ne egyél összevissza mindenfélét dupla adagban, mert akkor bizony felszaladnak rád a kilók. A karácsony viszont ebből a szempontból igencsak nehezített terep, mert hát ugye nehéz ellenállni a hegyekben álló bejglinek és zserbónak. Mégis, ha nem akarsz januárban zokogni a mérleg fölött, akkor érdemes gondolkodni evés közben még ilyenkor is. A karácsony úgy is lehet szép, ha nem szakad szét rajtad a nadrág, és nem eszed magad gyomorrontásig.

Van pár tippünk, amivel nem maradsz le a finom falatokról, és mégsem lesz jelentős a hízás.

Használj kisebb tányért!

A legkönnyebb, ha úgy szedsz magadnak az ünnepi vacsorákból, ebédekből, hogy eleve kisebb tányérban gondolkodsz. Ha egy kicsi tányért szedsz tele, akkor még mindig feleannyit eszel, mint amúgy egy nagyobb tányéron tennéd.

Figyelj a jóllakottságra!

A legtöbb plusz azért megy fel az ünnepek alatt, mert „csak úgy” eszünk: hobbiból, mert a szemünk kívánja. Meg azért is, mert azt gondoljuk, hogy csak egyszer lehet egy évben zserbót és flódnit enni, ebből kifolyólag egy teljes évnyi adagot magunkba kell tömni, biztos, ami biztos. Ha ettől a felfogástól megszabadulsz, máris nyerésre állsz. Figyelj oda arra, mikor érzed magad jóllakottnak, és állj meg az evéssel, ne edd magad rosszullétig.

Salátázz!

Ezt nem úgy kell érteni, hogy csak és kizárólag salátaleveleket rágcsálj, míg mindenki habzsolja a rántott halat majonézes krumplival, hanem készíts minden főfogáshoz salátákat is. Egyrészt segít az emésztésben, másrészt pedig hamarabb tele is leszel, ha salátázol az étkezésekhez. A fehér kenyeret pedig felejtsd le a halászlé mellől.

Mozogj!

Attól még, hogy karácsony és szabadság jön, nem kell rögtön eltespedni a kanapén, és tenni a semmit naphosszat. Mindennap menj el sétálni – ha gyerekeid is vannak, ez pláne jó ötlet, mert legalább ők is kieresztik kicsit a gőzt. Nem kell nyilván edzőteremben súlyokat emelgetni az ünnepek alatt, már napi fél-egy óra séta is segíthet, hogy megőrizd a formádat.

Használj alternatív hozzávalókat!

Ha te készíted az ünnepi menüt, és nem a nagyi zsírban sült, fehér lisztes és cukros csodája az egyetlen opció, akkor csempéssz reformhozzávalókat a fogásokba. Lehet teljes kiőrlésű lisztben is panírozni, és fehér cukor helyett is lehet nádcukrot használni a sütéshez. Nézz körül, hogyan tehetnéd egészségesebbé a hagyományos karácsonyi ételeket, és ha végképp nem megy, találj ki saját fogásokat.