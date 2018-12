Ne csak a telefon legyen okos karácsonykor

Örök vita, hogy kinek, mitől szép és meghitt az ünnep. Vannak, akik csak kézzel készített ajándékot adnak, mások finom sütiket sütnek, és ezzel alapozzák meg a bensőséges hangulatot. A többség viszont vásárol, kisebb és komolyabb ajándékokat egyaránt.

Persze, a gyerekek nagyon várják a meglepetéseket, és boldogan, csillogó szemmel bontják ki azokat. Aztán néhány után csökken a lelkesedés, és hirtelen nem is tudják, hogy mivel is játsszanak. Azt hiszem, ők kiegyensúlyozottabban tudnak örülni egyetlen játéknak, és arra akkor tényleg jut idő, meg figyelem. Talán az is megoldás lehet, ha a család összedobja azt az összeget, amit egyébként ajándékra szánnának, és azt kapja meg a gyerek, amire tényleg szüksége van. De persze mindenki úgy csinálja, ahogy tudja, vagy akarja.

Néhányan nagyobb értékű ajándékokkal, például utazással vagy nyelvtanfolyammal lepik meg szeretteiket. Ezek megvásárlására akár előre is spórolhatunk, de ha késve választottuk ki az ideális meglepetést, fontos, hogy alaposan körbenézzünk a megoldások között.

A családi szokások nagyon különbözőek. Vannak, akik hatalmas családi vacsorát tartanak, rengeteg dolgot összevásárolnak, megfőznek a vendégeknek, és ez már egy 15 fős ebédnél bizony nagyon sok fáradságba és időbe kerül. Így járnak minden évben Katiék is.

„Sok éve mindig nálunk gyűlik össze a család, ezért a főzés, bevásárlás az én feladatom. Nemcsak fárasztó, de nagyon stresszes is az év végi hajrában megoldani, hogy minden rendben menjen, hogy minden meglegyen. Persze amikor a szépen megterített asztal körül ülünk, már másként látom a világot, örülök, hogy együtt vagyunk, és nem bánom, hogy annyi szervezést igényelt előzetesen. Én is hibás vagyok persze, mert mindig több fogással készülök, igyekszem mindenkinek a kedvére tenni, ezért aztán valóban melós a dolog. Cserébe viszont csak a gyerekeknek veszünk ajándékot, ebben évekkel ezelőtt megállapodtunk.”

Csaba egész másként készül az ünnepekre. Ő egész évben arra koncentrál, hogy kitalálja, szerettei mit látnának legszívesebben a fa alatt, és ezt igyekszik megvásárolni.

„Attól egy kicsit könnyebb a dolog, hogy apránként szedem össze az ajándékokat, nem decemberre hagyom a vásárlást, de tavaly például csomagoláskor összeszámoltam, hogy összesen mennyit költöttem, és egészen megdöbbentem, mert elég nagy összeg jött ki. Igazából nem is gondoltam, hogy ennyit lehet költeni ajándékokra, úgy, hogy nincs benne világkörüli út, vagy valami hasonló, igazán nagy dolog. Idén éppen ezért jobban megnéztem, hogy mit és hol veszek meg. Sokat nem spóroltam ugyan, de azért kevesebbe került, mint tavaly.”

Ha abból indulunk ki, hogy mennyibe kerül egy komolyabb legókészlet vagy egy új laptop, egy családi utazás, akkor gyorsan elképesztő összegeket lehet elkölteni az ünnepek előtt. Ezért is érdemes akár hónapokkal korábban elkezdeni a karácsonyi időszakra való felkészülést, és akár részletekben beszerezni az egyes ajándékokat, vagy megegyezni egy konkrét összegben, amit ajándékra fordítunk – ezzel elkerülve a túlzó kiadásokat.

