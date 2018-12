Orrszőrnyíró – nőnek: a legkínosabb karácsonyi ajándékok a munkahelyen

Sok olyan munkahely van, ahol megspórolják a felesleges köröket, és nemes egyszerűséggel kihagyják a karácsonyi ajándékozást, máshol megtartják, de mindenki a háta közepére kívánja. Lássuk be, kevés olyan sztorit ismerünk, amelyben jól sikerült karácsonyi összejövetelen, őszinte mosolyok közepette bontották ki a kollégák az egymásnak adott ajándékokat.

A legrosszabb ajándékok, amiket valaha egymásnak adtak a kollégák

Természetesen más a helyzet, amikor egy összeszokott csapat alkotja a munkahelyi közösséget, és a karácsonyi party sem csap át kínos feszengésbe, és más az, amikor egy olyan kollégádnak kell ajándékot venned, akivel életedben talán egyszer beszéltél, akkor sem szívesen. De mit tesz olyankor az ember lánya, ha az ajándékozás nem opcionális? Megveszi a századik bögrét, beleteszi egy papírtasakba és kényszeredett mosollyal átadja.

Bármilyen hihetetlen is, de már arról is készült felmérés, hogy mik azok az ajándékok, amiknek a legjobban és a legkevésbé örülnek a kollégák. A kutatásban megkérdezték a nőket, hogy mik voltak a legrosszabb karácsonyi ajándékok, amiket a munkahelyükön valaha kaptak. A válaszokban a legtöbben a bántó vagy egy félresikerült poénhoz kapcsolódó ajándékokra utaltak. Mivel nem tudhatod, hogy a kollégád valóban veszi-e a lapot, vagy épp ellenkezőleg, megbántod, ezért jobb, ha az ilyesmivel óvatos vagy. A higiéniai termékeket, tusfürdőket, vagy a hízásra célzó ajándékokat, valamint a vallásosságát központba helyező „meglepetéseket” inkább hanyagold. A toplistás kerülendő ajándékok között szerepel még a ránctalanító krém, valamint a fehérnemű is – utóbbi több kérdést is felvet.

A felmérésben a férfiakat is megkérdezték, náluk mi veri ki a biztosítékot: a „hogyan” könyvek (Hogyan legyél jó munkaerő/apa/férj), a „vicces” üres doboz és a sértő feliratos póló az, aminek kibontásakor nem őszinte a mosolyuk.

A legrosszabb céges karácsonyi ajándékok, amiket valaha kaptak egy munkahelyen:

olyan könyvek, „vicces” kártyák, amik a kolléga korára utalnak ( x dolog, amit feltétlen tégy meg a halálod előtt)

woodoo baba, amire annak a kollégának a nevét írták, akivel nem jött ki jól az illető

valláshoz, hithez kapcsolódó „vicces” tárgyak

testszag ellen szappan, dezodor – a testszag valós probléma sok munkahelyen, de egy ilyen ajándék mindenkinek kínos

fogkefe a rossz lehelet ellen

diétás szakácskönyv enyhe célzással, hogy fogyni kellene

orrszőrnyíró – egy nőnek

hamisított örökbefogadási papír egy kisállatról

Minek örülnek a kollégák?

De nemcsak arról végeztek felméréseket, hogy miket nem szeretnek kapni a kollégák karácsonykor, hanem arról is, minek örülnek. A Wilko kutatásában 2000 dolgozót kérdeztek meg, mik azok az ajándékok, amiket a legjobban értékelnek. Az örök klasszikus, a csokoládé és a könyv volt, bár mindkettőnél meg kell arról győződnöd, milyen is az ajándékozott ízlése. Azzal sem lősz mellé, ha gyertyát, fürdőgolyót vagy parfümöt veszel – a kutatás szerint. De tegyük hozzá, furán venné ki magát, ha egy kollégánknak, akivel csak munkahelyi, de nem baráti kapcsolatban állunk, parfümöt adnánk.

A piperecuccok nem tiltólistások, csak arra ügyelj, hogy ne egy hétköznapi tusoláshoz, fürdéshez való terméket válassz, hanem olyat, ami relaxáló, amolyan otthoni wellness-hez felhasználható. A legegyszerűbb persze, ha megkérdezed, vagy ha van időd, energiád, akkor megfigyeled, milyen a kollégád ízlése.

Amiknek a legjobban örülnek a kollégák: