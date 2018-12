Irtó cuki videók: először játszik a hóban a három és fél hónapos kiskutya

Két hónappal ezelőtt került hozzánk Sushi, a kis siba inu. Azóta óriásit nőtt, de egy dolog nem változott, és valószínűleg egy darabig még nem is fog: imád játszani és rágni.

Most az is kiderült, hogy mindezt hóban még jobban szereti csinálni. Szombaton, még hóesésben mentünk fel a Normafára, ahol megmutattuk neki, milyen is az, amikor hótakaró borít mindent. Én is imádom a havas tájat, de mint kiderült, Sushinak egyenesen ez az egyik kedvence.

Amellett, hogy folyamatosan próbált minél jobban elsüllyedni, a hógolyócsata és a hempergés szerelmese lett. Több mint két órán keresztül élvezte a játékot a 20 centis hóban – nagyon jól bírta.

Természetesen kitartóan kereste a szagokat is.

A fadarabok és ágak rágcsálásával hó nélkül is nagyon jól állunk: vinni már szokta őket a szájában, bár vissza csak az esetek 60 százalékában jön velük. De mivel még nincs 4 hónapos, ez megbocsátható „bűn”.

Sushi a földről mindent megpróbál felenni, legyen az levél, sár vagy akármilyen „finomság”. Most persze erre nem volt lehetősége a hó miatt, de azért kitartóan próbálkozott, hátha talál valami eleséget a nagy fehérség alatt.

Majdnem három óra mászkálás után azért még a kis hős is elfáradt: a kocsiban hazáig aludt, aztán amikor hazaértünk, evett egy kicsit, majd folytatta a durmolást.