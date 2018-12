13 dekoratív és egyedi karácsonyi dekoráció, amit 5 perc alatt elkészíthetsz

Add át magad a karácsonyi hangulatnak, és öltöztesd fel az egész lakást ünnepi díszbe! A bordó, a zöld, az arany és a fehér mindig jó választás a karácsonyi időszakban, mert melegséget, valódi ünnepi hangulatot varázsolnak az otthonodba. De bármilyen színkombinációt választasz, ezekkel az ötletekkel percek alatt meghitt hangulatot teremthetsz.

Egy átlátszó, széles üvegváza, néhány gömbdísz, toboz vagy fenyőág, valamint egy fényfüzér elegendő ahhoz, hogy olyan díszt kreálj, amin mindenki szeme megakad. Az elkészült díszek – mérettől függően – jól mutatnak az asztalon és a polcon, de egy nagyobb vázát akár a padlóra is tehetsz. Ha egymás mellé teszed a natúr díszekkel és a gömbökkel megtöltött vázákat, egyedi hatást érhetsz el.

Nemcsak az örök klasszikus, vagyis a bordó-arany mutat jól egymás mellett, hanem az ezüst is nagyon jól illik a karácsony legkedveltebb színéhez.

Ha igazán téli hangulatra vágysz, a tartó aljára szórj műhavat, és arra tedd a gömböket! Az arany, az ezüst, a bronz és a réz színek kifejezetten jól illenek egymáshoz, de ne csak a színeket, hanem a méreteket és a mintákat is keverd! Válassz különböző méretű és díszítésű gömböket, majd anélkül, hogy túlgondolnád, tervezgetés nélkül, ahogy a kezed ügyébe kerülnek, tedd a tartóba őket.

Ha a falra is szeretnél egy-két díszt, akkor egy képkeret vagy akár egy kisebb, régi ablakkeret is tökéletes alapanyag lehet. A keretet fújd le olyan színűre, amilyenre szeretnéd, hagyd megszáradni, majd a hátsó részéhez erősíts gömbdíszeket, felülre pedig egy színben harmonizáló organza- vagy egy jó tartású textilmasnit ragassz. Amennyiben a természetes anyagok híve vagy, fenyőággal és tobozzal is dolgozhatsz, a kompozíciódba pedig egy kis madarat is tehetsz, amit szinte bárhol beszerezhetsz, ahol karácsonyi díszeket is árulnak. A hatás fokozásáért a fenyőágak végét fújd le hóspray-vel!

Tökéletes asztali dísz lehet egy egyszerű borospohárból és egy-két apróságból. Fogj egy kartonlapot, rajzold körbe a pohár száját, majd vágd ki. Ragaszthatsz rá minifenyőfát, jegesmedvét, Télapót, minimanókat – bármit, ami szerinted jól mutat. A poharat belülről óvatosan fújd le hóspray-vel, végül kenj pillanatragasztót a szájára, és nyomd a kartonpapírra. Köss rá egy vékony selyemszalagot, a tetejére pedig ragassz gyertyát, amit ízlés szerint tovább díszíthetsz, arra azonban vigyázz, hogy ne vidd túlzásba, mert a fenyő rendkívül könnyen lángra lobban!

Az ünnepi asztal legkedvesebb díszei lehetnek ezek az apró rénszarvasok. A nullaforintos díszekért biztos, hogy mindenki rajongani fog, az elkészítésükhöz csak néhány parafadugóra, apró gallyakra és pici piros gombolyagokra van szükséged. Az apróságokat a vendégeidnek is adhatod a vacsora végén.

Azt már régóta tudjuk, hogy a befőttesüvegek nemcsak a kompótok, a lekvárok és a csalamádé tárolásánál tesznek jó szolgálatot, hanem tökéletes dekorelemeket is kreálhatunk belőlük. A befőttesüveg aljára szórj műhavat, rá pedig fagyöngyöt, apró tobozokat, minidíszdobozokat is tehetsz, majd a kompozíciót koronázd meg masnival, amit az üveg nyaka köré kötsz, vagy díszítsd egy mikulásvirágra hajazó, csillámos csodával.

Ha az otthonodban van emelet, akkor a lépcső korlátját se hagyd ki a díszítésből. A hagyományos fenyőgirland és az ízléses karácsonyfadíszek, valamint a nagyméretű virágok csodásan mutatnak, de ha idén egy kis mókát is csempésznél a díszítésbe, a kis csúszdázó pingvineket imádni fogod! Persze nem kell a pingvinhez ragaszkodnod, választhatsz különböző plüssöket, amelyeket a (dekorboltokban kapható) havat imitáló pamut műhóra erősítve mosolyt fakasztó díszítést kreálhatsz.

A kültéri dekorációról se feledkezz meg! Tény, hogy ehhez a „hóemberhez” egy nagyobb fatörzsdarabot használtak, de nem fontos, hogy a tied is ilyen méretes legyen. Öt különböző méretű rönkszeletre lesz szükséged az elkészítéséhez, amikhez hobbyboltban is hozzájuthatsz. Az arcát egyszerűen fesd meg, a karjait pedig nagyobb gallyakból formáld meg, majd köss egy hatalmas masnit a nyakára.

Ha ilyen bejárati ajtóval várod a vendégeket, számolj azzal, hogy be sem akarnak majd lépni a lakásba, mert már a küszöbnél leesik az álluk. Sablon vagy a saját rajzod alapján vágd ki a neked tetsző formákat öntapadós tapétából, és ragaszd fel őket az ajtóra. Egyszerűbb megoldás, ha a masni mellett döntesz, amihez csak textilre és ragasztóra lesz szükséged, mégis rendkívül mutatós lehet.