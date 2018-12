Játékboltban ünnepelték az esküvőjüket, hogy a rászoruló gyerekeken segítsenek

Brad és Jessica Bond szombaton házasodtak össze a kaliforniai Orlandóban. Miután eltáncolták az első táncot, vendégeikkel együtt egy közeli áruházba mentek, ahol bőszen játékvásárlásba kezdtek. A vendégek persze tudtak az akcióról: Bondék azt kérték tőlük, nászajándék helyett inkább vegyenek közösen valamit karácsonyra a rászoruló gyerekeknek.

Brad és Jessica hét éve hasonló körülmények között jöttek össze: a a férfi az első randevújukon is jótékonysági ajándékvásárlásra vitte Jessicát. Amikor felvetette neki, hogy az esküvőjüket is szervezhetnék a játékboltba, a nő boldogan rábólintott az ötletre.

Az esküvői ruhában válogató, újdonsült házasokról és vendégeikről videó is készült:

Well would you look at that?! A bride, groom and ALL their wedding guests shopping @Target for @ToysForTots_USA! The groom pulled off the sweet, sweet surprise by himself. pic.twitter.com/TkyxWOlnqV