Nem jött meg a időben a karácsonyi segély, váratlan helyről kaptak segítséget

Egy brit hentes nagylelkű módon segít azoknak, akiknek az élelmiszerek megvásárlása is gondot okoz karácsonykor. A Deswbury-ben élő David Jones elhatározta, hogy ingyen karácsonyi vacsorát ad azoknak, akik nem kapták meg időben a segélyüket.

A férfi azután döntött így, hogy kiderült: csúszhat a rászorultsági alapon juttatásokat osztó szervezet, a Union Credit karácsonyi segélye. Így rengeteg ember éhezhet karácsonykor.

Anyone local to me who has found themselves moved over onto universal credit and will not receive any money until after Xmas please dm me I can’t help with much but I can put a xmas dinner on you’re table