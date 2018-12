Rájött, hogy korlátlan pénzt tud felvenni egy elromlott automatából, 4 hónapig királyként élt

Interjúban mesélt szürreális kalandjairól egy ausztrál férfi, aki 2011-ben azzal lett gazdag, hogy felfedezte, egy elromlott bankautomatából végtelen mennyiségű pénzt tud felvenni. Végül nagyjából 1 millió fontot (~360 millió forintot) vert el, mielőtt feladta magát. Egy évet töltött a börtönben, de mint mondja, semmit sem bán.

A 29 éves, kocsmárosként dolgozó Dan Saunders egy éjszaka éppen a barátaival volt szórakozni, amikor kiment egy automatához, hogy felvegyen egy kis pénzt. Amikor az automata kiírta, hogy a számláján mindössze 3 font (~1000 forint) van, Saunders mégis beütötte, hogy 100 fontot szeretne kivenni. Ez meglepő módon sikerült neki, bár a gép hibaüzenetet írt ki.

A kocsmázás után Saunders visszatért, és újra kipróbálta a furcsa automatát: először 250, majd 300 fontot vett fel. Elmondása szerint másnap azt hitte, álom volt az egész, a pénz azonban ott volt a tárcájában. Másnap este újra próbálgatni kezdte az automatát, és rájött, hogy a gép éjfél és éjjel 1 óra között nem kapcsolódik a banki szerverhez, ilyenkor pedig bármennyi pénzt le tud venni magának, akkor is, amikor a számláján nincs is pénz. A hiány hamarosan a számlakimutatásán is láthatóvá vált, a bank azonban nem kereste őt.

A következő négy hónapban Saunderst magába szippantotta a mocskosul gazdagok élete. Őrült bulikra, nyaralásokra, öltönyökre, bulikra, luxusprostikra szórta a pénzét. Elmondása szerint igazi rocksztárnak érezte magát, és nagyon gyorsan rászokott a költekezésre. A pénzt egyébként nemcsak magára költötte, egy barátjának például kifizette az egyetemi tandíját, egy másiknak pedig a franciaországi tanulmányait. De leginkább bulikra költött: egy alkalommal például kibérelt egy magánrepülőgépet, és 20 barátjával együtt egy Balihoz közeli szigetre utazott, ahol kibéreltek egy egész szállodát.

Hamarosan azonban jött a dolog árnyoldala: Saunders rettegni kezdett attól, hogy a bank rájön arra, mit tett, és a rendőrök letartóztatják. Szorongásos lett, rémálmok gyötörték. Terapeutához fordult, aki azt javasolta, hogy adja fel magát. Saunders így is tett. Évekkel később, 2015-ben mindössze egy év börtönre ítélték.

2016 májusában szabadult, most pedig ismét kocsmárosként dolgozik, óránként 4500 forintot keres. Elmondása szerint végre boldog, ugyanakkor egy csöppet sem bánja, amit tett.

(The Sun)