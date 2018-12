Nem hívta vissza a barátja, álelőzetest forgatott a kutatásról, filmes állásajánlatot kapott

Az amerikai Paulina Ramirez a minap éppen a barátjával csetelgetett arról, mit csináljanak este, mikor a férfi egyszer csak nem válaszolt többet. Ramirez nem értette, hová tűnt George, aki a telefonjait sem vette fel. Túlságosan azért nem aggódott, viszont volt némi szabadideje, ezért összevágott egy vicces előzetest arról, hogyan kutat az eltűnt barátja után. Ezt:

When your boyfriend doesn’t reply so you make a trailer with all the time you have on your hands pic.twitter.com/NkqAnKsunO