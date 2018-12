Örökbefogadott kisfiának adta veséjét az önzetlen anyuka

A négy gyereket nevelő amerikai anyuka, Nicole Alles négy éve decemberben éppen azon vacillált, hogy nem lesz többet nevelőszülő. A Today.com amerikai hírmagazinnak elmondta, volt pár rossz tapasztalata, ezért úgy gondolta, az lesz a legjobb megoldás, ha lemond erről a lehetőségről. Aztán karácsony előtt nem sokkal, szembe találta magát a kis Sebastian szívfacsaró történetével, és egy szempillantás alatt felejtette el a korábbi terveit.

Sebastian ekkor alig hét hetes volt. Szülei közvetlenül a születése után, már a kórházban lemondtak róla, mondván, nem tudnak – de nem is akarnak – megfelelően gondoskodni a súlyos betegséggel született gyerekről. És valóban. Nicole is megerősíti, hogy mikor hozzá került, Sebastian valóban nagyon rossz bőrben volt. „Egy külön tanfolyamot kellett elvégeznem, hogy gondoskodni tudjak róla” – mesélte, majd hozzátette, a kisfiúnak, akinek a születése után mindkét tüdeje és a húgyhólyagja is összeesett, az elmúlt 4 évben harminc műtétje volt.

„A felületes szemnek szerencsére nem tűnik fel az, amit én pontosan tudok: hogy ha felhúzom Sebastian pólóját, nem látok mást, csak a korábbi műtétek sebhelyeit” – mondja Nicole, aki két évvel azután, hogy nevelőszülőként magához vette Sebastiant, örökbe fogadta a kisfiút. „Dacára annak, amin mostanáig keresztül kellett mennie, Sebastian csupa életöröm és vidámság. Senki nem mondja meg róla, hogy nem egy átlagos négyéves.”

Nicole a Today.com újságírójának elmondta, bár a kapcsolatuk kezdettől fogva nagyon szoros volt, tavaly még ennél is szorosabbá vált, mikor odaadományozta egyik veséjét a kisfiúnak. „Az orvosunk elárulta, hogy bár már több mint 2000 veseátültetést végzett el, a praxisában még nem volt példa arra, hogy egy örökbefogadott gyerek az örökbefogadó szülőjétől kapott volna szervet.”

Az anyuka beszélt arról is, az átültetés óta Sebastian egészsége sokat javult: „Korábban kizárólag szondán keresztül tudtuk őt táplálni, de most már végre rendesen eszik és iszik. A negyedik születésnapján ennek örömére hatalmas csokitortát sütöttem neki. Imádta” – mesélte Nicole, aki beszélt arról is, az utcán sokan megkérdezik tőle, hogy Sebastian a vérszerinti gyereke-e.

„Az átültetés előtt mindig elmondtam, hogy Sebastian örökbe fogadott gyerkőc, de ez mostanra megváltozott. Mióta neki adtam a vesémet, azóta büszkén hangoztatom, hogy ez a kisfiú 100%-ban az én gyerekem, hiszen az egyik vesém is az övé.”