Óriásegérnek öltözött az állatorvos, hogy megnyugtassa a műtétre váró kutyust

Óriásegérnek öltözött egy Mike Farrell nevű londoni állatorvos, hogy megnyugtasson egy műtétre szoruló kutyust. Azt mondják, ami hülyeségnek tűnik, de működik, az tulajdonképpen nem hülyeség, és ez erre az esetre is igaz: az állatorvosnak jó oka volt arra, hogy magára öltse a jelmezt.

Rupertet egy menhelyről hozta el a gazdája, Sonya Schiff néhány évvel ezelőtt. A dalmata nagyon bizalmatlan volt az emberekkel, Sonyának így nagyon sokat kellett dolgoznia ahhoz, hogy a kutya a bizalmába fogadja. Végül sikerrel járt, ám a kutya azóta nagyon nehezen viseli, ha nem lehet a gazdájával.

Amikor Rupert a közelmúltban sántítani kezdett, Sonya elvitte őt az állatorvoshoz, hogy megvizsgálják. Kiderült, hogy műtétre szorul csípődiszpláziája miatt. A nő nagyon aggódott, hogy a kutya agresszívvé válik majd, ha otthagyja, ezért találta ki, hogy otthagy valamilyen ruhadarabot, amin a kutya elaludhat, és aminek a szaga a rá emlékezteti majd az állatot.

Hogy miért éppen egy óriási egérjelmez mellett döntött, arról sajnos nem számol be a LadBible cikke, de inkább nem is szeretnénk tudni. A lényeg, hogy gazdiszag ide vagy oda, a kutya ugyanolyan ideges volt a műtét előtt. Ekkor jutott eszébe az állatorvosnak, hogy magára ölti a jelmezt. A sztori szerint ettől a kutyus kezesbáránnyá változott. Le a kalappal az elhivatott orvos előtt!

