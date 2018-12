A nyestek akár a legfelkészültebb autósokat is meglephetik

A mindenhová bekúszó nyestek hajlamosak raktárként használni a kocsit. Hallani történeteket motorháztetőbe rejtett chipsről és madárdarabokról is, de a kifinomult ízlésű jószágok szívesen kapnak rá a vákuumcsövekre, a vezetékek szigetelésére vagy a gyújtáskábelre. Ezekkel az ínyenc vacsorákkal akár több százezres kárt is okozhatnak az autó tulajdonosának. Ráadásul a kis bundás szélhámosok akár a belvárosban is felüthetik a fejüket, hiszen remekül alkalmazkodnak bármilyen zajhoz és környezethez.

Arra már rengeteg alternatívát kidolgoztak, miként tartható távol egy nyest az autótól, ám sajnos a váratlan nyest vacsorákat ettől még az autótulajdonosnak kell kiböjtölnie. Így, ha a távoltartás nem sikerülne, egy nem tervezett autójavítással kell szembenézni. Az egyetlen bökkenő az lehet, ha az így keletkező váratlan kiadásokat hirtelen nincs miből fedezni.

Reggel nem indult el a kocsi, először nem is értettem, hiszen tegnap még semmi baja sem volt. Amikor felnyitottam a motorháztetőt, azonnal láttam, hogy ma sehová sem megyek autóval. Nagyon dühös lettem a szétrágott kábelek láttán. Aztán átfutott az agyamon, na, erre a plusz kiadásra egyáltalán nem számítottam, vajon mennyibe is kerülhet majd a kis vendégek mulatsága nekem. Amikor másnap az autószerelő megmondta a javíttatás árát, akkor majdnem elájultam, ugyanis az összeg a legmerészebb álmaimat is felülmúlta. Azóta mindig beállok a garázsba, bár ez sem jelent garanciát a kis gonosztevők ellen…

– meséli Erika az NLCafénak.

Nézzük, mit tanácsol ilyen helyzetben a szakértő!