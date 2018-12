Hiteligénylés? Már nem kell bankfiókba menned érte!

Már nem félünk a személyi kölcsöntől

A teljes személyi kölcsön piac idén szeptemberig a tavalyi évhez képest másfélszeresére növekedett. 2016-ban kezdődött a jelenleg is tartó hitelboom, akkor 2015-höz képest 61%-kal nagyobb összeget helyeztek ki a magyarországi bankok. 2017-ben ezt további 47%-os növekedés követte.

„Az OTP Bank a piaci átlag felett teljesített, nálunk a bővülés mértéke elérte az 55%-ot. 2018 első 9 havi összesített adatai alapján tízből négy személyi kölcsön folyósítása az OTP Banknál történik”– mondta el megkeresésünkre Dr. Rajmonné Veres Ibolya, az OTP Bank Fogyasztási Hitelek Főosztályának igazgatója.

Egyre többen, egyre tudatosabban, meghatározott célokra vesznek fel hitelt, és egyre többen ismerik fel, hogy egy jól megválasztott személyi kölcsön megfelelő megoldás lehet váratlan anyagi helyzetek megoldására éppen úgy, mint az álmok beteljesítésére. Akár egy külföldi tanulmányútra, vagy egy nagyobb költséggel járó karrierváltásra. Bár Magyarországon igen ritkán váltanak szakmát, tőlünk nyugatabbra az teljesen megszokott, hogy egy munkavállaló akár 2-3-szor is új szakmát tanul, átképzi magát. Ebben is segíthet a személyi kölcsön.

“A termék egyszerűsége a siker egyik kulcsa, és persze az is, hogy szabadon felhasználható. Emellett hozzájárul a személyi kölcsönök* népszerűségéhez a hiteltermékekkel szembeni bizalmatlanság enyhülése, majdhogynem eltűnése. További fontos tényező, hogy az intenzív piaci verseny miatt jelentős kamatcsökkenés volt a személyi kölcsönök piacán. Emiatt új ügyfelek is megjelentek kölcsönfelvevőként, és azt látjuk, hogy egyre inkább ott van a fiatalabb korosztály is az igénylők között. Továbbá az is hozzájárul a termék népszerűbbé válásához, hogy a jövedelmek növekedése miatt többen engedhetik meg maguknak a hiteltörlesztést, és magasabb összegű hiteleket vesznek fel “- hangsúlyozta Dr. Rajmonné Veres Ibolya. *THM mértéke online kedvezménnyel: 7,2%- 19,9% A személyi kölcsön akció 2018. november 5-től visszavonásig, de legkésőbb 2018. december 16-ig érvényes. További részletek: www.otpbank.hu/szemelyikolcson

Már nem feltétlen kell bankfiókba menni, ha személyi kölcsönt szeretnénk

Ahogyan más szektorokban, úgy a pénzügyi szektorban is elengedhetetlen, hogy folyamatosan és az ügyfelek igényeit figyelve fejlődjenek a szolgáltatások. Az OTP Bank 2016-ban a magyar piacon elsőként tette elérhetővé a teljesen online személyi kölcsönöket, ahol nem csak a hiteligénylés, de a szerződéskötés és a folyósítás is online történik. A piaci eredmények azt mutatják, hogy ez egy sikeres innováció, és az ügyfelek szeretik ezt.

„Az online személyi kölcsönünk azért is népszerű, mert alkalmazkodik az ügyfelek elvárásaihoz és igényeihez: gyors, biztonságos és kényelmes. A bankfiók meglátogatása nélkül, a saját otthonunkból is igényelhetjük. Ehhez csupán egy OTP internetbanki fiókra van szükségünk, és májustól már az is igényelhet online személyi kölcsönt, akinek nem az OTP Banknál vezetett folyószámlára érkezik a fizetése, ehhez csupán egy jövedelemigazolásra van szükség.”

Az ügyfelek felének 1 órán belül folyósítják a kölcsönt. Nem kell fiókba menniük, csak a céljaikkal kell összpontosítaniuk, és már el is indíthatják is a folyamatot. Ez egyébként bármikor, bármelyik lépés során megszakítható és újrakezdhető.

És mit hoz a jövő?

A személyi kölcsönök piacán tovább folytatódik a verseny, ami várhatóan a kamatok csökkenését fogja eredményezni. Az OTP Bank a jövőben további digitális fejlesztéseket tervez, szeretnék még több ügyfélnek elérhetővé tenni a teljesen online személyi kölcsön szerződéskötést is.