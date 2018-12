Ezeket a melltartókat soha többet ne vedd fel, többet ártanak, mint használnak

Szóval a melltartó. Sokáig azt hittem, sosem fogom elfelejteni életem első IGAZI kapcsos-pántos melltartóját, elvégre akkor azt a felnőtté válásom első biztos jeleként azonosítottam. Erre tessék, most itt ülök, és még ahhoz is erősen törnöm kell a fejem, hogy ha mást nem is, legalább azt fel tudjam idézni, hány éves voltam, mikor ezt a bizonyos darabot magamra kapcsoltam. Nem megy. Tizenpár, saccperkábé.

Nincs mit szépíteni, tényleg semmire nem emlékszem az első melltartómmal kapcsolatban. Sem a fazonjára, sem a mintájára, semmire. Csak egy dolgot nem felejtettem el: azt a gigantikus csalódást, amit akkor éreztem, mikor először nyomtam le benne egy teljes sulinapot. Merthogy az ádáz holmi viszketett is, vágott is, nyomott is, szóval olyan kényelmetlen volt, mint a franc, és bár hősiesen tűrtem, el se tudtam képzelni, hogy lehet, hogy anyukám – és a többi felnőtt nő – egész napokat bír ki benne.

Azóta persze már voltak relatíve kényelmesebb darabjaim, sőt, olyanok is, amikre még most is, hosszú évek távlatából is hálás szívvel gondolok vissza. Mégis. A melltartóval kapcsolatban, nagy általánosságban egyetlen kellemes és pozitív élményem van: a felszabadulás, amit akkor érzek, mikor egy hosszú nap után, végre lepattintom magamról.

Aztán a minap elém került a Brightside cikke, ami nem kisebb dologra vállalkozott, mint, hogy osztályozzon mindenféle fellelhető és formájú melltartót (aszerint, hogy jót vagy épp rosszat tesznek-e a testnek), és megvilágosodtam: egész idáig ugyanis mindig olyan fazon mellett tettem le a voksomat, ami szerkezeténél fogva nem lehet kényelmes, sőt még rosszat is tesz az egészségnek. Lehet, hogy mostantól megszeretem a melltartókat?!

Melltartók, amiket olyan messzire kerülj el, amilyen messzire csak lehet:

A melltartó, ami nem tart semmit

A melltartó, ami nem a méretednek megfelelő

A 100% műszálas anyagból készült melltartó

A felragasztható melltartó

A műanyag melltartó

Melltartók, amiket nyugodtan hordhatsz (ha nagy műgonddal kiválasztottad a megfelelő méretet):