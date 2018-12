Karácsonykor is tuti befutó: az ezerarcú mascarpone (x)

Karácsonykor általában túlzásba esünk minden téren… gondoljunk csak arra, hogy ilyenkor még a hitelfelvételi kedv is megugrik. Ugyanez vonatkozik az étkezésekre is: sokat, sokfélét és sokszor, aminek persze logikusan nem lesz jó vége. De hát ki ne akarna az év legfontosabb családi ünnepén finomakat enni? Sőt olyanokat enni, amit az év többi részében nem eszik? Mindenki természetesen a maximumra törekszik, ám ezt sokféleképpen tehetjük. Azzal mindenesetre megkönnyíthetjük a saját dolgunkat, ha olyan összetevőket választunk, amelyek egyrészt sokféleképpen felhasználhatóak, másrészt egészséges alapanyagok, tehát a család esetleg ételérzékeny tagjai is fogyaszthatják.

Az olasz édességek hazánkban is igen kedveltek, ezért az alapanyagként használt mascarpone nem ismeretlen a magyar fogyasztók előtt. Ezek a sajtok szerencsére ma már laktózmentes változatban is kaphatóak, így bátran lehet egy krémes mascarpones tiramisu vagy egy igazi sajttorta a klasszikus bejglik alternatívája az ünnepi asztalon. De nem csak édességek és desszertek alapanyaként jó választás: borkrémleves? Paradicsomos mascarpones mártogató baconnel? Igen, e fogásokhoz is az olasz krémsajt szükséges.

Az olasz alapanyagok legnagyobb hazai gyártója a több mint 25 éves múlttal rendelkező Szarvasi Mozzarella Kft., amely első osztályú, kizárólag hazai nyers tej felhasználásával készíti termékeit. A vizes mozzarella, szeletelt mozzarella, scamorza, ricotta és a klasszikus mascarpone mellett megtalálható a laktózmentes mascarpone is. Nincs meg még az ünnepi menü? Válogasson kedvére a Szarvasi Mozzarella receptjei közül: http://szarvasimozzarella.hu/hu/receptjeink.

Kellemes ünnepeket és finom fogásokat kíván a Szarvasi Mozzarella!