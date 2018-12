Amy Schumer olyasmit posztolt a terhességéről, amit csak kevesen mertek volna bevállalni

Hyperemesis gravidarium, más néven terhességi vészes hányás. Ez az a betegség, ami megkeserítette Katalin hercegné mindhárom terhességét, ez az, amiben most Amy Schumer amerikai humorista is szenved, és ez az, ami csak Amerikában évente legalább 50 ezer kismama számára teszi pokollá a várandósságot. A betegség, melynek kiváltó oka a mai napig rejtély, súlyos és ismétlődő hányingert és hányást okoz, de számos egyéb tünete is lehet: beleértve a hirtelen testsúlycsökkenést, táplálkozási hiányt és kiszáradást.

Schumer, aki október közepén egy barátja Instagram-oldalán jelentette be, hogy várandós, rajongóival kezdettől fogva nagyon őszintén és nyíltan kommunikált terhességéről a közösségi oldalain. Így például, mikor november közepén le kellett mondania jó pár fellépését, rögtön a bejelentés után tudatta a rajongóival a döntés okát is. Mint kiderült, a humorista a hányás okozta kiszáradásveszély miatt került kórházba, és emiatt volt képtelen színpadra állni.

„Texas, annyira sajnálom. Alig vártam ezeket a fellépéseket, most mégis le kell mondanom őket. Jól vagyok, a baba is jól van, de bárki, aki azt mondja, a terhesség második trimesztere jobb, mint az első, nem mond igazat” – írta Instagram-oldalán, a bejegyzéshez pedig egy fotót is csatolt magáról, ahogy a kórházi ágyon fekszik, infúzióra kötve. A napokban azonban még ennél is tovább ment – már ami azt a bizonyos őszinteséget és a nyíltságot illeti.

Alig másfél órával az esedékes fellépése előtt ugyanis egy nyilvános mosdóból jelentkezett be, és élőben közvetítette, ahogy hányt. „Sziasztok, gondoltam vicces lesz, ha élőben közvetítem nektek, ahogy egy nyilvános mosdóban hányok” – írta Schumer, aki a poszt leírásában azt is elárulta, bár már bőven a második trimeszterben tart, kicsivel sem érzi jobban magát, ennek ellenére 90 perccel a videó után fellépett.

Talán felesleges is mondani, de az internet imádja Amy Schumer őszinte megnyilvánulásait a terhességről. A posztokhoz rengetegen szólnak hozzá, köztük több olyan kismama is megosztotta a történetét, aki hasonló cipőben jár(t):

„Köszönöm, hogy megosztottad ezt velünk. Én mind a hat gyerekemmel szenvedtem a terhességi vészes hányás miatt, és úgy tapasztalom, hogy sokan egyáltalán nem képesek felfogni, mennyire rettenetes ez” – írta az egyik hozzászóló, mire egy másik anyuka azzal válaszolt: „Sosem értettem, miért hívják úgy, hogy reggeli rosszullét, mikor sokszor egész nap tart…”

„A magam részéről mindkét terhességemet végigszenvedtem a hányás miatt. A munkahelyemig vezető úton nincs olyan nyilvános mosdó, ahol ne hánytam volna legalább egyszer. Nyugodt szívvel írhatom, hogy átérzem a dolgot, és sok erőt kívánok a következő hónapokra.”

„Mindenki nevében köszönöm, hogy őszintén megmutatod a terhesség nem csupa rózsaszín oldalát! Kitartást neked!”

